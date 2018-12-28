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В місті на Волині відзначили день народження Степана Бандери. ФОТО

В місті на Волині відзначили день народження Степана Бандери. ФОТО
Вчора, 1-го січня, у Нововолинську вшанували пам’ять провідника ОУН Степана Бандери.

Близько 25-ти людей зібралися із червоно-чорними прапорами, щоб відзначити 110-ту річницю від дня народження Бандери. Серед присутніх не було представників від міської влади. Пише БУГ.

Зібралися люди в приміщенні Нововолинської станиці Братства вояків ОУН-УПА імені Клима Савури. Далі ходою, тримаючи в руках Державний прапор України, вирушили до могили воїнів УПА.

У день вшанування пам’яті Бандери присутні наголосили, що свій захід називають мітингом. Висловили обурення щодо рішення, які прийняли депутати Нововолинської міської ради з приводу використання на території міста червоно-чорного прапору.

Нагадаємо, на сесії 22-го листопада вирішили не вивішувати стяг поруч з Державним прапором України на адмінбудівлях Нововолинська.

Додамо, що в Україні в 2019 році офіційно відзначають день народження Степана Бандери. 18-го грудня 2018 року Верховна Рада України ухвалила постанову № 9234 про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв на прийдешній рік, серед яких – день народження лідера Проводу ОУН-Б.

У тексті документа, який ухвалив український парламент, вказано, що Степан Бандера був видатним діячем і теоретиком українського національно-визвольного руху.

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Теги: Степан Бандера, річниця, вшанування
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