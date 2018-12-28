В місті на Волині відзначили день народження Степана Бандери. ФОТО
Сьогодні, 08:16
Вчора, 1-го січня, у Нововолинську вшанували пам’ять провідника ОУН Степана Бандери.
Близько 25-ти людей зібралися із червоно-чорними прапорами, щоб відзначити 110-ту річницю від дня народження Бандери. Серед присутніх не було представників від міської влади. Пише БУГ.
Зібралися люди в приміщенні Нововолинської станиці Братства вояків ОУН-УПА імені Клима Савури. Далі ходою, тримаючи в руках Державний прапор України, вирушили до могили воїнів УПА.
У день вшанування пам’яті Бандери присутні наголосили, що свій захід називають мітингом. Висловили обурення щодо рішення, які прийняли депутати Нововолинської міської ради з приводу використання на території міста червоно-чорного прапору.
Нагадаємо, на сесії 22-го листопада вирішили не вивішувати стяг поруч з Державним прапором України на адмінбудівлях Нововолинська.
Додамо, що в Україні в 2019 році офіційно відзначають день народження Степана Бандери. 18-го грудня 2018 року Верховна Рада України ухвалила постанову № 9234 про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв на прийдешній рік, серед яких – день народження лідера Проводу ОУН-Б.
У тексті документа, який ухвалив український парламент, вказано, що Степан Бандера був видатним діячем і теоретиком українського національно-визвольного руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Близько 25-ти людей зібралися із червоно-чорними прапорами, щоб відзначити 110-ту річницю від дня народження Бандери. Серед присутніх не було представників від міської влади. Пише БУГ.
Зібралися люди в приміщенні Нововолинської станиці Братства вояків ОУН-УПА імені Клима Савури. Далі ходою, тримаючи в руках Державний прапор України, вирушили до могили воїнів УПА.
У день вшанування пам’яті Бандери присутні наголосили, що свій захід називають мітингом. Висловили обурення щодо рішення, які прийняли депутати Нововолинської міської ради з приводу використання на території міста червоно-чорного прапору.
Нагадаємо, на сесії 22-го листопада вирішили не вивішувати стяг поруч з Державним прапором України на адмінбудівлях Нововолинська.
Додамо, що в Україні в 2019 році офіційно відзначають день народження Степана Бандери. 18-го грудня 2018 року Верховна Рада України ухвалила постанову № 9234 про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв на прийдешній рік, серед яких – день народження лідера Проводу ОУН-Б.
У тексті документа, який ухвалив український парламент, вказано, що Степан Бандера був видатним діячем і теоретиком українського національно-визвольного руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
В місті на Волині відзначили день народження Степана Бандери. ФОТО
Сьогодні, 08:16
Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода
Сьогодні, 07:21
Перед Новим роком в Україні сталося 8 вбивств
Сьогодні, 05:07
У селі під Луцьком заблукав дідусь
Сьогодні, 03:14