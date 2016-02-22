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Двоє нетверезих чоловіків побили активіста «АвтоЄвроСили». ФОТО

Двоє нетверезих чоловіків побили активіста «АвтоЄвроСили». ФОТО
У Запоріжжі двоє невідомих жорстоко побили активіста "АвтоЄвроСили" Владислава Погорєлова.

Про це сам потерпілий повідомив у Facebook, передає УНІАН.

За його словами, він побачив, як двоє чоловіків кидали феєрверки під автомобілі. У тому числі - і під його авто. Як розповів Погорєлов, він зробив чоловікам зауваження. Від одного тхнуло алкоголем, інший поводив себе неадекватно.

"Я спустився униз, в цей час вони вже сіли в машину, я зробив зауваження (один з нападників був з яскравим запахом алкоголю, інший дивно пританцьовував ) у відповідь на моє зауваження почув матюки і підвищений тон. Нападники вийшли з Авто і після ми пройшли до моєї машини, я включив ліхтарик, щоб показати їм місце вибуху феєрверку (якраз під паливним баком)", - розповів він.

"Після угороз на свою адресу я почув звук затвора пістолета і 3 постріли, один з них потрапив мені в колінний суглоб. Я намагався захищатися але мені направили пістолет в обличчя і сказали: «зараз я тобі в обличчя» стрельну, опусти руки», - продовжив активіст. Надалі Погорєлова кілька хвилин жорстоко били.

"В результаті: прооперували коліно, зв'язки в поганому стані (не відомо, чи буду ходити); щелепу вправили; ніс вправили; 3 місця на потилиці зашили, око начебто не пошкоджено", - підсумував активіст.

За його словами, поліція кваліфікує це як «хуліганство» не звертаючи уваги що нападників було двоє і вони застосували вогнепальну зброю.
Двоє нетверезих чоловіків побили активіста «АвтоЄвроСили». ФОТО

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Теги: побиття, активіст
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