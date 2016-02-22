Двоє нетверезих чоловіків побили активіста «АвтоЄвроСили». ФОТО

Владислава Погорєлова.



Про це сам потерпілий повідомив у Facebook, передає



За його словами, він побачив, як двоє чоловіків кидали феєрверки під автомобілі. У тому числі - і під його авто. Як розповів Погорєлов, він зробив чоловікам зауваження. Від одного тхнуло алкоголем, інший поводив себе неадекватно.



"Я спустився униз, в цей час вони вже сіли в машину, я зробив зауваження (один з нападників був з яскравим запахом алкоголю, інший дивно пританцьовував ) у відповідь на моє зауваження почув матюки і підвищений тон. Нападники вийшли з Авто і після ми пройшли до моєї машини, я включив ліхтарик, щоб показати їм місце вибуху феєрверку (якраз під паливним баком)", - розповів він.



"Після угороз на свою адресу я почув звук затвора пістолета і 3 постріли, один з них потрапив мені в колінний суглоб. Я намагався захищатися але мені направили пістолет в обличчя і сказали: «зараз я тобі в обличчя» стрельну, опусти руки», - продовжив активіст. Надалі Погорєлова кілька хвилин жорстоко били.



"В результаті: прооперували коліно, зв'язки в поганому стані (не відомо, чи буду ходити); щелепу вправили; ніс вправили; 3 місця на потилиці зашили, око начебто не пошкоджено", - підсумував активіст.



За його словами, поліція кваліфікує це як «хуліганство» не звертаючи уваги що нападників було двоє і вони застосували вогнепальну зброю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі двоє невідомих жорстоко побили активіста "АвтоЄвроСили"Про це сам потерпілий повідомив у Facebook, передає УНІАН За його словами, він побачив, як двоє чоловіків кидали феєрверки під автомобілі. У тому числі - і під його авто. Як розповів Погорєлов, він зробив чоловікам зауваження. Від одного тхнуло алкоголем, інший поводив себе неадекватно."Я спустився униз, в цей час вони вже сіли в машину, я зробив зауваження (один з нападників був з яскравим запахом алкоголю, інший дивно пританцьовував ) у відповідь на моє зауваження почув матюки і підвищений тон. Нападники вийшли з Авто і після ми пройшли до моєї машини, я включив ліхтарик, щоб показати їм місце вибуху феєрверку (якраз під паливним баком)", - розповів він."Після угороз на свою адресу я почув звук затвора пістолета і 3 постріли, один з них потрапив мені в колінний суглоб. Я намагався захищатися але мені направили пістолет в обличчя і сказали: «зараз я тобі в обличчя» стрельну, опусти руки», - продовжив активіст. Надалі Погорєлова кілька хвилин жорстоко били."В результаті: прооперували коліно, зв'язки в поганому стані (не відомо, чи буду ходити); щелепу вправили; ніс вправили; 3 місця на потилиці зашили, око начебто не пошкоджено", - підсумував активіст.За його словами, поліція кваліфікує це як «хуліганство» не звертаючи уваги що нападників було двоє і вони застосували вогнепальну зброю.

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