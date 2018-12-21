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Чому сьогодні потрібно викинути посуд з тріщинами: прикмети та традиції

Чому сьогодні потрібно викинути посуд з тріщинами: прикмети та традиції
2 січня 2019 року вшановують Ігната, який завершує цикл передріздвяних свят в Україні.

Гнат був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова, пише 24tv.ua.

За народними переказами, його носив малюком сам Господь. Ігнатій був наділений даром зцілення хворих. День ідеально підходить для прибирання в будинку, а також для повторювань колядок, адже незабаром настане головне свято 2019 року – Різдво Христове.

На Закарпатті існувало прислів'я: "Браття, завтра Ігната. Хто має свині, най ріже нині". Казали, що 2 січня призначене для забою свиней до різдвяного столу. Тут вірили, що, якщо зарізати свиню в інший час, м'ясо зіпсується. Саме цього дня люди починають готуватися до Різдва Христового.

Іменини сьогодні святкують: Даниїл, Іван, Ігнатій.

Народні прикмети на 2 січня:

– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.

– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.

– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, чекайте довгих та холодних днів.

– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.

Що можна робити 2 січня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 2 січня

1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

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Теги: свято, церква, Волинь
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