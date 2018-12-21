Чому сьогодні потрібно викинути посуд з тріщинами: прикмети та традиції





Гнат був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова, пише



За народними переказами, його носив малюком сам Господь. Ігнатій був наділений даром зцілення хворих. День ідеально підходить для прибирання в будинку, а також для повторювань колядок, адже незабаром настане головне свято 2019 року – Різдво Христове.



На Закарпатті існувало прислів'я: "Браття, завтра Ігната. Хто має свині, най ріже нині". Казали, що 2 січня призначене для забою свиней до різдвяного столу. Тут вірили, що, якщо зарізати свиню в інший час, м'ясо зіпсується. Саме цього дня люди починають готуватися до Різдва Христового.



Іменини сьогодні святкують: Даниїл, Іван, Ігнатій.



Народні прикмети на 2 січня:



– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.



– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.



– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, чекайте довгих та холодних днів.



– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.



Що можна робити 2 січня



1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.



2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.



Що не можна робити 2 січня



1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.



2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 січня 2019 року вшановують Ігната, який завершує цикл передріздвяних свят в Україні.Гнат був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова, пише 24tv.ua За народними переказами, його носив малюком сам Господь. Ігнатій був наділений даром зцілення хворих. День ідеально підходить для прибирання в будинку, а також для повторювань колядок, адже незабаром настане головне свято 2019 року – Різдво Христове.На Закарпатті існувало прислів'я: "Браття, завтра Ігната. Хто має свині, най ріже нині". Казали, що 2 січня призначене для забою свиней до різдвяного столу. Тут вірили, що, якщо зарізати свиню в інший час, м'ясо зіпсується. Саме цього дня люди починають готуватися до Різдва Христового.Іменини сьогодні святкують:– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, чекайте довгих та холодних днів.– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

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