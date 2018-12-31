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Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку

Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку
Житель села Буркачі Горохівського району потрапив на гачок шахраїв.

Про це пише Волинь Нова.

49-річний чоловік замовив на сайті мультиварку, отримав її, справно оплатив 643 гривні, але недешева річ виявилася несправною.

«Продавець, який до того не пропускав телефонних звернень, тепер чомусь не бере слухавку», пише видання.

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Теги: шахрай, Волинь, гроші
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