Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку





Про це пише



49-річний чоловік замовив на сайті мультиварку, отримав її, справно оплатив 643 гривні, але недешева річ виявилася несправною.



«Продавець, який до того не пропускав телефонних звернень, тепер чомусь не бере слухавку», пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Буркачі Горохівського району потрапив на гачок шахраїв.Про це пише Волинь Нова 49-річний чоловік замовив на сайті мультиварку, отримав її, справно оплатив 643 гривні, але недешева річ виявилася несправною.«Продавець, який до того не пропускав телефонних звернень, тепер чомусь не бере слухавку», пише видання.

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