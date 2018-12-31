Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку
Сьогодні, 09:12
Житель села Буркачі Горохівського району потрапив на гачок шахраїв.
Про це пише Волинь Нова.
49-річний чоловік замовив на сайті мультиварку, отримав її, справно оплатив 643 гривні, але недешева річ виявилася несправною.
«Продавець, який до того не пропускав телефонних звернень, тепер чомусь не бере слухавку», пише видання.
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Про це пише Волинь Нова.
49-річний чоловік замовив на сайті мультиварку, отримав її, справно оплатив 643 гривні, але недешева річ виявилася несправною.
«Продавець, який до того не пропускав телефонних звернень, тепер чомусь не бере слухавку», пише видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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