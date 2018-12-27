Волинські села на столітніх фото

Село Люб’язь, 1929 р.

Село Люб’язь, 1929 р.

Село Бучин, 1929 р.

Село Бучин, 1929 р.

Містечко Любешів, 1929 р.

Запрошуємо читачіву віртуальну мандрівку північчю Волинської області, а саме селами Любешівського району, такими як Люб’язь та Бучин. Усі представлені фото були зроблені відомим польським фотографомв кінці 1920-х років.Село Люб’язь відоме своїм озеро та щорічним міжнародним фестивалем з екстремального водного туризму «Поліська регата».Село Бучин відоме тим, що в місцевому Свято-Миколаївському храмі зберігається Бучинська ікона Божої Матері, особливо шанована православними християнами Волинського, Рівненського та Пінського (тепер Білорусь) Полісся.Щороку 22 травня відбувається 15-кілометровий (з початком в селі Зарудче Любешівського району) Хресний Хід до Бучинської ікони Божої Матері. Існує, що цікава назва села походить від назви рибальських плетених кошів «Бучи», тому що рибальство було і є до сьогодні основним заняттям жителів села Бучин. На думку відомого історика-архівіста Володимира Рожко слово бучи походить від готського слова «буши» (кучі), видозміненого в часі на «бучи».Також цікавість представляє фото з містечка Любешів, на якому бачимо зруйнований храм на фоні копиць із сіном.