Волинські села на столітніх фото
Сьогодні, 09:20
Запрошуємо читачів Інформаційного агентства ВолиньPost у віртуальну мандрівку північчю Волинської області, а саме селами Любешівського району, такими як Люб’язь та Бучин. Усі представлені фото були зроблені відомим польським фотографом Станіславом Бохнігом в кінці 1920-х років.
Село Люб’язь відоме своїм озеро та щорічним міжнародним фестивалем з екстремального водного туризму «Поліська регата».
Село Бучин відоме тим, що в місцевому Свято-Миколаївському храмі зберігається Бучинська ікона Божої Матері, особливо шанована православними християнами Волинського, Рівненського та Пінського (тепер Білорусь) Полісся.
Щороку 22 травня відбувається 15-кілометровий (з початком в селі Зарудче Любешівського району) Хресний Хід до Бучинської ікони Божої Матері. Існує, що цікава назва села походить від назви рибальських плетених кошів «Бучи», тому що рибальство було і є до сьогодні основним заняттям жителів села Бучин. На думку відомого історика-архівіста Володимира Рожко слово бучи походить від готського слова «буши» (кучі), видозміненого в часі на «бучи».
Також цікавість представляє фото з містечка Любешів, на якому бачимо зруйнований храм на фоні копиць із сіном.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Село Люб’язь відоме своїм озеро та щорічним міжнародним фестивалем з екстремального водного туризму «Поліська регата».
Село Бучин відоме тим, що в місцевому Свято-Миколаївському храмі зберігається Бучинська ікона Божої Матері, особливо шанована православними християнами Волинського, Рівненського та Пінського (тепер Білорусь) Полісся.
Щороку 22 травня відбувається 15-кілометровий (з початком в селі Зарудче Любешівського району) Хресний Хід до Бучинської ікони Божої Матері. Існує, що цікава назва села походить від назви рибальських плетених кошів «Бучи», тому що рибальство було і є до сьогодні основним заняттям жителів села Бучин. На думку відомого історика-архівіста Володимира Рожко слово бучи походить від готського слова «буши» (кучі), видозміненого в часі на «бучи».
Також цікавість представляє фото з містечка Любешів, на якому бачимо зруйнований храм на фоні копиць із сіном.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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