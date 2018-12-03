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«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня

«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою грудня, найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини". Конкурують з ними й інтернет-видання "Волинь24" та "Район.in.ua".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".

Так, у грудні сайт читали 1 147 936 людей.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня

Тоді як "Волинські новини" читали на 214 094 людей менше - 933 842.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у грудні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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Теги: ВолиньPost, рейтинг, ЗМІ
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