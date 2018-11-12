Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини





Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував її автор, Віктор Чухрай.



«Фото з архіву, 1996 р.



Відсутність сніжної зими, заставляє часом оглядатись у прожиті часи і знаходити там звичайні знімки, без особливого креативу, але у них є "щось" чого немає тепер. Що?...» – запитує митець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилось фото луцького замку Любарта, яке зроблене у 1996 році.Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував її автор, Віктор Чухрай.«Фото з архіву, 1996 р.Відсутність сніжної зими, заставляє часом оглядатись у прожиті часи і знаходити там звичайні знімки, без особливого креативу, але у них є "щось" чого немає тепер. Що?...» – запитує митець.

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