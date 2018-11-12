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Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини

Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини
У мережі з'явилось фото луцького замку Любарта, яке зроблене у 1996 році.

Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував її автор, Віктор Чухрай.

«Фото з архіву, 1996 р.

Відсутність сніжної зими, заставляє часом оглядатись у прожиті часи і знаходити там звичайні знімки, без особливого креативу, але у них є "щось" чого немає тепер. Що?...» – запитує митець.
Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини

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Теги: ретрофото, Волинь, історія, Луцьк, замок
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