Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини
Сьогодні, 09:50
У мережі з'явилось фото луцького замку Любарта, яке зроблене у 1996 році.
Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував її автор, Віктор Чухрай.
«Фото з архіву, 1996 р.
Відсутність сніжної зими, заставляє часом оглядатись у прожиті часи і знаходити там звичайні знімки, без особливого креативу, але у них є "щось" чого немає тепер. Що?...» – запитує митець.
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Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував її автор, Віктор Чухрай.
«Фото з архіву, 1996 р.
Відсутність сніжної зими, заставляє часом оглядатись у прожиті часи і знаходити там звичайні знімки, без особливого креативу, але у них є "щось" чого немає тепер. Що?...» – запитує митець.
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