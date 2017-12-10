Забив молотком колишню дружину і дітей: деталі жорстокої розправи у Вінниці
Сьогодні, 09:57
Родичу жорстоко вбитої у Вінниці родини з чотирьох осіб, котрий і викликав швидку на місце інциденту, оголосили про підозру у вчиненні злочину.
Зазначається, що вбивство сталося 31 грудня, - пише Обозреватель.
Поліцейські затримали 30-річного вінничанина того ж дня, проте їм знадобилося більше доби, щоб зібрати достатньо доказів для оголошення зловмисникові про підозру.
"Над розкриттям цього злочину працювали до ста поліцейських — слідчі слідчого управління поліції, криміналісти, оперативники відділу розкриття вбивств обласного главку поліції й увесь особовий склад міського відділу поліції", — йдеться у повідомленні прес-служби.
Так, він надав інформацію про те, де викинув молоток, яким наносилися смертельні удари. Поліцейські знайшли і вилучили знаряддя злочину.
Водночас слідством відпрацьовуються усі можливі версії того, що сталося.
Як розповіли поліцейські, проведені слідчі й оперативні заходи дозволили визначитися із ключовою версією вбивства — чоловік міг розправитися із колишньою дружиною через тривалий конфлікт.
"Рік тому подружжя розлучилося, мати зловмисника проживала з невісткою та онуками, у них були хороші взаємини. Отже, за попередньою інформацією слідства, підозрюваний міг вбити рідних під час чергової сварки", — зазначили правоохоронці.
Також журналісти нібито з'ясували, що у чоловіка була сім'я на стороні.
Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування у вигляді взяття під варту.
За вбивство чотирьох людей зловмисникові загрожує довічне ув'язнення.
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Зазначається, що вбивство сталося 31 грудня, - пише Обозреватель.
Поліцейські затримали 30-річного вінничанина того ж дня, проте їм знадобилося більше доби, щоб зібрати достатньо доказів для оголошення зловмисникові про підозру.
"Над розкриттям цього злочину працювали до ста поліцейських — слідчі слідчого управління поліції, криміналісти, оперативники відділу розкриття вбивств обласного главку поліції й увесь особовий склад міського відділу поліції", — йдеться у повідомленні прес-служби.
Так, він надав інформацію про те, де викинув молоток, яким наносилися смертельні удари. Поліцейські знайшли і вилучили знаряддя злочину.
Водночас слідством відпрацьовуються усі можливі версії того, що сталося.
Як розповіли поліцейські, проведені слідчі й оперативні заходи дозволили визначитися із ключовою версією вбивства — чоловік міг розправитися із колишньою дружиною через тривалий конфлікт.
"Рік тому подружжя розлучилося, мати зловмисника проживала з невісткою та онуками, у них були хороші взаємини. Отже, за попередньою інформацією слідства, підозрюваний міг вбити рідних під час чергової сварки", — зазначили правоохоронці.
Також журналісти нібито з'ясували, що у чоловіка була сім'я на стороні.
Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування у вигляді взяття під варту.
За вбивство чотирьох людей зловмисникові загрожує довічне ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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