Забив молотком колишню дружину і дітей: деталі жорстокої розправи у Вінниці





Зазначається, що вбивство сталося 31 грудня, - пише



Поліцейські затримали 30-річного вінничанина того ж дня, проте їм знадобилося більше доби, щоб зібрати достатньо доказів для оголошення зловмисникові про підозру.



"Над розкриттям цього злочину працювали до ста поліцейських — слідчі слідчого управління поліції, криміналісти, оперативники відділу розкриття вбивств обласного главку поліції й увесь особовий склад міського відділу поліції", — йдеться у повідомленні прес-служби.



Так, він надав інформацію про те, де викинув молоток, яким наносилися смертельні удари. Поліцейські знайшли і вилучили знаряддя злочину.



Водночас слідством відпрацьовуються усі можливі версії того, що сталося.



Як розповіли поліцейські, проведені слідчі й оперативні заходи дозволили визначитися із ключовою версією вбивства — чоловік міг розправитися із колишньою дружиною через тривалий конфлікт.



"Рік тому подружжя розлучилося, мати зловмисника проживала з невісткою та онуками, у них були хороші взаємини. Отже, за попередньою інформацією слідства, підозрюваний міг вбити рідних під час чергової сварки", — зазначили правоохоронці.



Також журналісти нібито з'ясували, що у чоловіка була сім'я на стороні.



Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування у вигляді взяття під варту.



За вбивство чотирьох людей зловмисникові загрожує довічне ув'язнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родичу жорстоко вбитої у Вінниці родини з чотирьох осіб, котрий і викликав швидку на місце інциденту, оголосили про підозру у вчиненні злочину.Зазначається, що вбивство сталося 31 грудня, - пише Обозреватель Поліцейські затримали 30-річного вінничанина того ж дня, проте їм знадобилося більше доби, щоб зібрати достатньо доказів для оголошення зловмисникові про підозру."Над розкриттям цього злочину працювали до ста поліцейських — слідчі слідчого управління поліції, криміналісти, оперативники відділу розкриття вбивств обласного главку поліції й увесь особовий склад міського відділу поліції", — йдеться у повідомленні прес-служби.Так, він надав інформацію про те, де викинув молоток, яким наносилися смертельні удари. Поліцейські знайшли і вилучили знаряддя злочину.Водночас слідством відпрацьовуються усі можливі версії того, що сталося.Як розповіли поліцейські, проведені слідчі й оперативні заходи дозволили визначитися із ключовою версією вбивства — чоловік міг розправитися із колишньою дружиною через тривалий конфлікт."Рік тому подружжя розлучилося, мати зловмисника проживала з невісткою та онуками, у них були хороші взаємини. Отже, за попередньою інформацією слідства, підозрюваний міг вбити рідних під час чергової сварки", — зазначили правоохоронці.Також журналісти нібито з'ясували, що у чоловіка була сім'я на стороні.Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування у вигляді взяття під варту.За вбивство чотирьох людей зловмисникові загрожує довічне ув'язнення.

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