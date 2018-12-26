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У селі на Волині горів житловий будинок

У селі на Волині горів житловий будинок
На Волині 1 січня рятувальники ліквідували 2 пожежі.

Так, о 03:26 горів цегляний будинок в селі Кримне Старовижівського району, - інформує ДСНС України у Волинській області.

За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності пічного опалення.

А о 10:42 горіла цегляна господарська споруда у місті Ківерці. Горіння, що набуло значних розмірів та супроводжувалося значним задимленням, рятувальники ліквідували об 11:37 у складі ланки газодимозахисної служби.

Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.




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Теги: пожежа, Волинь
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