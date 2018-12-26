У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:17
На Волині 1 січня рятувальники ліквідували 2 пожежі.
Так, о 03:26 горів цегляний будинок в селі Кримне Старовижівського району, - інформує ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності пічного опалення.
А о 10:42 горіла цегляна господарська споруда у місті Ківерці. Горіння, що набуло значних розмірів та супроводжувалося значним задимленням, рятувальники ліквідували об 11:37 у складі ланки газодимозахисної служби.
Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
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Так, о 03:26 горів цегляний будинок в селі Кримне Старовижівського району, - інформує ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності пічного опалення.
А о 10:42 горіла цегляна господарська споруда у місті Ківерці. Горіння, що набуло значних розмірів та супроводжувалося значним задимленням, рятувальники ліквідували об 11:37 у складі ланки газодимозахисної служби.
Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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