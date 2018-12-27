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У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову

У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову
У Нововолинську на вулиці Княгині Ольги сталась страшна ДТП.

Про це пише РАДАР.

Інцидент трапився зрану 2 січня. Нововолинець Віктор Вронський, 1941 року народження, виїхав на традиційну ранкову велозарядку.

Як зазначає видання, біла чи світло-сіра іномарка (Opel Combi або Renault Kangoo) налетіла на нього ззаду і протягнула разом із велосипедом майже 100 метрів.

Травми були страшні. Чоловікові відірвало голову.

Лихач втік із місця смертельної аварії. Рухався він у напрямку львівської траси.

На машині – розбита права фара та тріснуте лобове скло.

Громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію за номером 067 798 52 97, або на 102.

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Теги: вбивство, аварія, Волинь, смерть, Нововолинськ
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