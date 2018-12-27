У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову





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Інцидент трапився зрану 2 січня. Нововолинець Віктор Вронський, 1941 року народження, виїхав на традиційну ранкову велозарядку.



Як зазначає видання, біла чи світло-сіра іномарка (Opel Combi або Renault Kangoo) налетіла на нього ззаду і протягнула разом із велосипедом майже 100 метрів.



Травми були страшні. Чоловікові відірвало голову.



Лихач втік із місця смертельної аварії. Рухався він у напрямку львівської траси.



На машині – розбита права фара та тріснуте лобове скло.



Громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію за номером 067 798 52 97, або на 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Княгині Ольги сталась страшна ДТП.Про це пише РАДАР Інцидент трапився зрану 2 січня. Нововолинець, 1941 року народження, виїхав на традиційну ранкову велозарядку.Як зазначає видання, біла чи світло-сіра іномарка (Opel Combi або Renault Kangoo) налетіла на нього ззаду і протягнула разом із велосипедом майже 100 метрів.Травми були страшні. Чоловікові відірвало голову.Лихач втік із місця смертельної аварії. Рухався він у напрямку львівської траси.На машині – розбита права фара та тріснуте лобове скло.Громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію за номером 067 798 52 97, або на 102.

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