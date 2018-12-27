У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову
Сьогодні, 10:21
У Нововолинську на вулиці Княгині Ольги сталась страшна ДТП.
Про це пише РАДАР.
Інцидент трапився зрану 2 січня. Нововолинець Віктор Вронський, 1941 року народження, виїхав на традиційну ранкову велозарядку.
Як зазначає видання, біла чи світло-сіра іномарка (Opel Combi або Renault Kangoo) налетіла на нього ззаду і протягнула разом із велосипедом майже 100 метрів.
Травми були страшні. Чоловікові відірвало голову.
Лихач втік із місця смертельної аварії. Рухався він у напрямку львівської траси.
На машині – розбита права фара та тріснуте лобове скло.
Громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію за номером 067 798 52 97, або на 102.
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Про це пише РАДАР.
Інцидент трапився зрану 2 січня. Нововолинець Віктор Вронський, 1941 року народження, виїхав на традиційну ранкову велозарядку.
Як зазначає видання, біла чи світло-сіра іномарка (Opel Combi або Renault Kangoo) налетіла на нього ззаду і протягнула разом із велосипедом майже 100 метрів.
Травми були страшні. Чоловікові відірвало голову.
Лихач втік із місця смертельної аварії. Рухався він у напрямку львівської траси.
На машині – розбита права фара та тріснуте лобове скло.
Громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію за номером 067 798 52 97, або на 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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