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Першу дитину народила у 15 років: зворушлива історія життя волинянки

Першу дитину народила у 15 років: зворушлива історія життя волинянки
Світлана Бортнік із села Розничі Маневицького району виховує семеро діток, а свого первістка народила у 15 років.

Чотирнадцять років тому не лише Світлана та її мама були, як вона каже, у шоці. І Микола теж. Бо хоч і старший від Світлани на сім років, та, як сьогодні зізнається, не був готовий до шлюбу. А тим більше — ​до того, що невдовзі після весілля стане татом, - пише газета Волинь-нова.

І ось тут багато залежало від батьків нареченого й нареченої.

"Мати моя відразу сказала, що маю одружуватись, — ​не ростиме ж її внук сиротою", — ​згадує чоловік.

А Світлані рідні навіть гроші пропонували, щоб зробила аборт. Вмовляли перервати вагітність і «не ламати свою долю».

"Але я вже любила своє дитя. ​І навіть думки не мала, що можна взяти й позбавити життя цю маленьку істоту. Раз Господь дав мені її, то не можу відмовитися від цього Божого дарунку" — ​каже Світлана.

Через два роки Світлана претендуватиме на звання «Мати–героїня» (тобто тоді, коли її п’ятій дитині виповниться вісім, як передбачено законом). При зустрічі жінка охоче розповідала про свою таку ранню любов, про те, як зустріла Миколу і закохалась, і про те, що не все в батьківській сім’ї складалося добре (може, тому й шукала рідну душу, поряд з якою тепліше стало б їй на цій землі):

"Родом я із села Троянівка Маневицького району. У Розничі, де жила бабуся по маминій лінії, ми приїхали, коли мама розлучилася з моїм батьком і тут купила хату. Миколі було вже 22 роки, і він узяв відповідальність за сім’ю", - доповнила жінка.

Але, як випливає з подальшої розповіді молодої жінки, жила вона у Розничах не з матір’ю, а з бабусею. І найріднішою людиною для Світлани став Микола. В усякому разі, коли дізнався, що вона вагітна, то не пропонував гроші на аборт, хоч і був у шоці. Й одружився зі Світланою не тому, що боявся криміналу (дівчині було лише 15 років, і його могли притягнути до відповідальності за розбещення неповнолітньої), а з обов’язку.

І сьогодні батьки Миколи, яким, мабуть, теж непросто було сприйняти, що їхній син приведе в дім 15–річну невістку, можуть тільки гордитися його великим сімейством.

У Бортніків нема шикарних "апартаментів". Але вони стараються у своїй старенькій хатині створити затишок. І про добудову думають, «бо ж діти підростають». Уже п’ятеро школяриків. Найстарший Станіслав — ​їхній первісток — ​дев’ятикласник, наймолодшій Аріані — ​четвертий рік.

Першу дитину народила у 15 років: зворушлива історія життя волинянки
Першу дитину народила у 15 років: зворушлива історія життя волинянки
Першу дитину народила у 15 років: зворушлива історія життя волинянки
Першу дитину народила у 15 років: зворушлива історія життя волинянки

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Теги: жінка, доля, Волинь, багатодітна
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Коментарі 1
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яка чудова новорічна історія...Усім дівчаткам брати приклад з героїні...
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