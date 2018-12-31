Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Сьогодні, 10:50
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Іванна Романюк.
«Свій перший день 2019 року ми провели на кухні: кришили, нарізали, ліпили, варили та пакували смаколики для наших захисників на Сході України. Більше ніж 100 кілограм незмінного символу Нового року-салату "Олів'є" та близько центнера вареників з картоплею та капустою приготували господині», – пише жінка.
Вона додала, що завдяки небайдужим лучанам, зокрема жителям Вишкова, 2 січня на передову окрім вареників та салату поїде близько тонни закруток, сухофруктів, овочів, згущеного молока, домашніх пирогів, печива та солодощів, а також листи й малюнки від малечі.
«Дякую усім за гарний настрій! Разом ми-СИЛА!» – йдеться у дописі.
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«Свій перший день 2019 року ми провели на кухні: кришили, нарізали, ліпили, варили та пакували смаколики для наших захисників на Сході України. Більше ніж 100 кілограм незмінного символу Нового року-салату "Олів'є" та близько центнера вареників з картоплею та капустою приготували господині», – пише жінка.
Вона додала, що завдяки небайдужим лучанам, зокрема жителям Вишкова, 2 січня на передову окрім вареників та салату поїде близько тонни закруток, сухофруктів, овочів, згущеного молока, домашніх пирогів, печива та солодощів, а також листи й малюнки від малечі.
«Дякую усім за гарний настрій! Разом ми-СИЛА!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Сьогодні, 10:50