Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Іванна Романюк.«Свій перший день 2019 року ми провели на кухні: кришили, нарізали, ліпили, варили та пакували смаколики для наших захисників на Сході України. Більше ніж 100 кілограм незмінного символу Нового року-салату "Олів'є" та близько центнера вареників з картоплею та капустою приготували господині», – пише жінка.Вона додала, що завдяки небайдужим лучанам, зокрема жителям Вишкова, 2 січня на передову окрім вареників та салату поїде близько тонни закруток, сухофруктів, овочів, згущеного молока, домашніх пирогів, печива та солодощів, а також листи й малюнки від малечі.«Дякую усім за гарний настрій! Разом ми-СИЛА!» – йдеться у дописі.