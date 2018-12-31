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Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО

Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Іванна Романюк.

«Свій перший день 2019 року ми провели на кухні: кришили, нарізали, ліпили, варили та пакували смаколики для наших захисників на Сході України. Більше ніж 100 кілограм незмінного символу Нового року-салату "Олів'є" та близько центнера вареників з картоплею та капустою приготували господині», – пише жінка.

Вона додала, що завдяки небайдужим лучанам, зокрема жителям Вишкова, 2 січня на передову окрім вареників та салату поїде близько тонни закруток, сухофруктів, овочів, згущеного молока, домашніх пирогів, печива та солодощів, а також листи й малюнки від малечі.

«Дякую усім за гарний настрій! Разом ми-СИЛА!» – йдеться у дописі.
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО
Лучани передали військовим більше 100 кілограмів салату «Олів'є». ФОТО

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Теги: Луцьк, передова, військовий, Новий рік, волонтер
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