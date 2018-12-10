Вихідні дні у 2019 році: скільки відпочиватимуть українці





Також можливими є додаткові вихідні, якщо свято випадає на суботу чи неділю, - пише



Календар свят 2019 передбачає 11 офіційних вихідних:



1 січня – Новий рік (вівторок)



7 січня – Різдво Христове, православне (понеділок)



8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця)



28 квітня – Пасха (неділя)



1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа)



9 травня – День Перемоги (четвер)



16 червня – Трійця (неділя)



28 червня – День Конституції України (п'ятниця)



24 серпня – День незалежності України (субота)



14 жовтня – День захисника України (понеділок);



25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).



Втім, вихідними будуть і деякі несвяткові дні у випадку, якщо офіційний вихідний випадає на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку робочі дні переноситимуться на суботу).



Вихідні у січні 2019 року



Додатковими неробочими днями в перший місяць нового року будуть 1 січня – Новий рік (вівторок) і 7 січня (понеділок).



Вихідні у березні 2019 року

Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день) у 2019 році випадає на п'ятницю, відпочиваємо три дні.



Вихідні у квітні 2019 року

Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя), тож вихідний переноситься на понеділок, 29 квітня.



Вихідні у травні 2019 року

Окрім 1 травня, вихідним буде ще й 9 травня, День перемоги (четвер).



Вихідні у червні 2019 року

У червні українців знову чекає вихідний 17 червня (понеділок), оскільки на вихідний припадає свято Трійці – 16 червня.



Вихідні у серпні 2019 року

Додатковий вихідний у серпні буде 26 серпня, у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності.



Вихідні у жовтні 2019 року

Святковий день 14 жовтня, День захисника України випадає на понеділок, тож маємо додатковий вихідний.



Вихідні у грудні 2019 року

Католицьке Різдво у 2019 році (25 грудня) випадає на середу.



Новий рік 2020 (1 січня) буде у середу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік на українців чекають 11 офіційних вихідних впродовж цього року.Також можливими є додаткові вихідні, якщо свято випадає на суботу чи неділю, - пише 24 канал Календар свят 2019 передбачає 11 офіційних вихідних:1 січня – Новий рік (вівторок)7 січня – Різдво Христове, православне (понеділок)8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця)28 квітня – Пасха (неділя)1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа)9 травня – День Перемоги (четвер)16 червня – Трійця (неділя)28 червня – День Конституції України (п'ятниця)24 серпня – День незалежності України (субота)14 жовтня – День захисника України (понеділок);25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).Втім, вихідними будуть і деякі несвяткові дні у випадку, якщо офіційний вихідний випадає на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку робочі дні переноситимуться на суботу).Додатковими неробочими днями в перший місяць нового року будуть 1 січня – Новий рік (вівторок) і 7 січня (понеділок).Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день) у 2019 році випадає на п'ятницю, відпочиваємо три дні.Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя), тож вихідний переноситься на понеділок, 29 квітня.Окрім 1 травня, вихідним буде ще й 9 травня, День перемоги (четвер).У червні українців знову чекає вихідний 17 червня (понеділок), оскільки на вихідний припадає свято Трійці – 16 червня.Додатковий вихідний у серпні буде 26 серпня, у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності.Святковий день 14 жовтня, День захисника України випадає на понеділок, тож маємо додатковий вихідний.Католицьке Різдво у 2019 році (25 грудня) випадає на середу.Новий рік 2020 (1 січня) буде у середу.

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