Опублікували відео страшної аварії під Миколаєвом, де загинуло 8 людей





Про це пише



Момент зіткнення зафіксувала камера відеоспостереження, розташована у придорожньому магазині.



"Водій автомобіля Mazda, рухаючись з боку смт Казанка у напрямку міста Новий Буг, виїхав на смугу зустрічного руху, здійснюючи обгін мікроавтобуса, та допустив зіткнення із автомобілем Opel, в якому їхала родина з дітьми", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Миколаївської області.



Нагадаємо, ДТП трапилась 1 січня.



В автомобілі Mazda, водій якого спричинив ДТП, перебувало подружжя – чоловік загинув на місці, а жінку з чисельними травмами госпіталізували. У легковику Opel їхала родина з дітьми – окрім 8-річної дівчинки всі загинули. Дитину у непритомному стані доправили до лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція опублікувала відео жахливої аварії під Миколаєвом, у якій вранці 1 січня загинули вісім осіб, зокрема, діти.Про це пише ТСН Момент зіткнення зафіксувала камера відеоспостереження, розташована у придорожньому магазині."Водій автомобіля Mazda, рухаючись з боку смт Казанка у напрямку міста Новий Буг, виїхав на смугу зустрічного руху, здійснюючи обгін мікроавтобуса, та допустив зіткнення із автомобілем Opel, в якому їхала родина з дітьми", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Миколаївської області.Нагадаємо, ДТП трапилась 1 січня. У страшній аварії загинуло 8 людей В автомобілі Mazda, водій якого спричинив ДТП, перебувало подружжя – чоловік загинув на місці, а жінку з чисельними травмами госпіталізували. У легковику Opel їхала родина з дітьми – окрім 8-річної дівчинки всі загинули. Дитину у непритомному стані доправили до лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію