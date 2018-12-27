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Опублікували відео страшної аварії під Миколаєвом, де загинуло 8 людей

Опублікували відео страшної аварії під Миколаєвом, де загинуло 8 людей
Поліція опублікувала відео жахливої аварії під Миколаєвом, у якій вранці 1 січня загинули вісім осіб, зокрема, діти.

Про це пише ТСН.

Момент зіткнення зафіксувала камера відеоспостереження, розташована у придорожньому магазині.

"Водій автомобіля Mazda, рухаючись з боку смт Казанка у напрямку міста Новий Буг, виїхав на смугу зустрічного руху, здійснюючи обгін мікроавтобуса, та допустив зіткнення із автомобілем Opel, в якому їхала родина з дітьми", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Миколаївської області.

Нагадаємо, ДТП трапилась 1 січня. У страшній аварії загинуло 8 людей.

В автомобілі Mazda, водій якого спричинив ДТП, перебувало подружжя – чоловік загинув на місці, а жінку з чисельними травмами госпіталізували. У легковику Opel їхала родина з дітьми – окрім 8-річної дівчинки всі загинули. Дитину у непритомному стані доправили до лікарні.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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