Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО





Світлинами із власного альбому поділився колишній працівник галузі культури Василь Тарасюк, - пише



Дійство відбувалося у центральному міському парку. Головну алею парку прикрашали прапорцями та стрічками. Уздовж неї ставили великі стенди з намальованими зимовими сюжетами.



Василь Тарасюк у ту пору був керівником клубу при Луцькій фабриці індивідуального пошиву та ремонту одягу, яка об’єднувала більше десятка місцевих ательє. А позаяк клуб працював дуже активно і гуртував довкола себе багато аматорів, то його учасники часто були героями міських святкувань.



Як згадує Василь Тарасюк, на святі зими (а таке дійство було традиційним) він часто грав роль Миколи Гоголя або Мороза (чоловіка Зими). Доводилося йому бути і звичайним луцьким Дідом Морозом.



У 80-ті роки Гоголь був улюбленим героєм зимових святкувань. За словами Василя Тарасюка, на Різдво тоді в Луцьку масових гулянь не було. Але колядки лучани таки виконували – як пісні, з невеликими змінами у тексті. Тому дівчата у квітчастих хустках та українському вбранні в зимових дійствах теж були.



На святі у парку частували варениками та пиріжками, влаштовували зимові ярмарки, спортивні змагання, тощо.



У домашньому архіві Василя Тарасюка збереглися фото головних героїв дійства: Зими, Гоголя, Мороза. Щоб зафіксувати костюми в історії, світлини робили у луцькому фотоательє.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 80-ті роки в Луцьку традиційно проводили свято зими. Головний героєм дійства зазвичай був Дід Мороз.Світлинами із власного альбому поділився колишній працівник галузі культури, - пише Перший Дійство відбувалося у центральному міському парку. Головну алею парку прикрашали прапорцями та стрічками. Уздовж неї ставили великі стенди з намальованими зимовими сюжетами.Василь Тарасюк у ту пору був керівником клубу при Луцькій фабриці індивідуального пошиву та ремонту одягу, яка об’єднувала більше десятка місцевих ательє. А позаяк клуб працював дуже активно і гуртував довкола себе багато аматорів, то його учасники часто були героями міських святкувань.Як згадує Василь Тарасюк, на святі зими (а таке дійство було традиційним) він часто грав роль Миколи Гоголя або Мороза (чоловіка Зими). Доводилося йому бути і звичайним луцьким Дідом Морозом.У 80-ті роки Гоголь був улюбленим героєм зимових святкувань. За словами Василя Тарасюка, на Різдво тоді в Луцьку масових гулянь не було. Але колядки лучани таки виконували – як пісні, з невеликими змінами у тексті. Тому дівчата у квітчастих хустках та українському вбранні в зимових дійствах теж були.На святі у парку частували варениками та пиріжками, влаштовували зимові ярмарки, спортивні змагання, тощо.У домашньому архіві Василя Тарасюка збереглися фото головних героїв дійства: Зими, Гоголя, Мороза. Щоб зафіксувати костюми в історії, світлини робили у луцькому фотоательє.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію