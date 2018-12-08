вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО

Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
У 80-ті роки в Луцьку традиційно проводили свято зими. Головний героєм дійства зазвичай був Дід Мороз.

Світлинами із власного альбому поділився колишній працівник галузі культури Василь Тарасюк, - пише Перший.

Дійство відбувалося у центральному міському парку. Головну алею парку прикрашали прапорцями та стрічками. Уздовж неї ставили великі стенди з намальованими зимовими сюжетами.

Василь Тарасюк у ту пору був керівником клубу при Луцькій фабриці індивідуального пошиву та ремонту одягу, яка об’єднувала більше десятка місцевих ательє. А позаяк клуб працював дуже активно і гуртував довкола себе багато аматорів, то його учасники часто були героями міських святкувань.

Як згадує Василь Тарасюк, на святі зими (а таке дійство було традиційним) він часто грав роль Миколи Гоголя або Мороза (чоловіка Зими). Доводилося йому бути і звичайним луцьким Дідом Морозом.

У 80-ті роки Гоголь був улюбленим героєм зимових святкувань. За словами Василя Тарасюка, на Різдво тоді в Луцьку масових гулянь не було. Але колядки лучани таки виконували – як пісні, з невеликими змінами у тексті. Тому дівчата у квітчастих хустках та українському вбранні в зимових дійствах теж були.

На святі у парку частували варениками та пиріжками, влаштовували зимові ярмарки, спортивні змагання, тощо.

У домашньому архіві Василя Тарасюка збереглися фото головних героїв дійства: Зими, Гоголя, Мороза. Щоб зафіксувати костюми в історії, світлини робили у луцькому фотоательє.

Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Залишив людей біля калюжі і поїхав: просять розібратися з водієм «ківерцівської» маршрутки
Сьогодні, 12:06
Опублікували відео страшної аварії під Миколаєвом, де загинуло 8 людей
Сьогодні, 12:00
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:32
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
Сьогодні, 11:31
Вихідні дні у 2019 році: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото
Сьогодні, 11:13
Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото
08 грудень, 2018, 09:52
Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому
26 листопад, 2018, 08:45
ТОП-9 неймовірно красивих вікон Луцька ТОП-9 неймовірно красивих вікон Луцька
19 листопад, 2018, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків
Сьогодні, 13:00
 0
У кафе на Волині поскандалили чоловік з дружиною, пару заспокоювала поліція
Сьогодні, 12:58
 0
Мережу розбурхали фото жахливого стану потягу «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
 0
На Волині турок хотів «зайцем» поїхати в Європу
Сьогодні, 12:35
 0
За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8