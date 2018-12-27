З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову





Тіло загиблого велосипедиста лежить у рові, голова на узбіччі накрита пакетом, - пише



Поліція розшукує білу чи світло-сіру іномарку (Opel Combi або Renault Kangoo). На автівці тріснуло лобове скло, розбита права фара.



Зазначається, що водій скоїв смертельну ДТП сьогодні, 2 січня між 5-ою і 6-ю годиною ранку.



Тож, усіх громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували фото моторошної аварії у Нововолинську, де чоловікові відірвало головуТіло загиблого велосипедиста лежить у рові, голова на узбіччі накрита пакетом, - пише Радар Поліція розшукує білу чи світло-сіру іномарку (Opel Combi або Renault Kangoo). На автівці тріснуло лобове скло, розбита права фара.Зазначається, що водій скоїв смертельну ДТП сьогодні, 2 січня між 5-ою і 6-ю годиною ранку.Тож, усіх громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію.

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