вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову

З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
Опублікували фото моторошної аварії у Нововолинську, де чоловікові відірвало голову

Тіло загиблого велосипедиста лежить у рові, голова на узбіччі накрита пакетом, - пише Радар.

Поліція розшукує білу чи світло-сіру іномарку (Opel Combi або Renault Kangoo). На автівці тріснуло лобове скло, розбита права фара.

Зазначається, що водій скоїв смертельну ДТП сьогодні, 2 січня між 5-ою і 6-ю годиною ранку.

Тож, усіх громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію.

З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, аварія, Волинь, смерть, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська митниця ДФС Волинська
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Опублікували відео страшної аварії під Миколаєвом, де загинуло 8 людей
Сьогодні, 12:00
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:32
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
Сьогодні, 11:31
Вихідні дні у 2019 році: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 11:19
Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову
Сьогодні, 10:21
На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ
27 грудень, 2018, 09:13
Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
24 грудень, 2018, 12:33
Передавала гостинці внукові у Львів: подробиці моторошної смерті в аварії під Луцьком Передавала гостинці внукові у Львів: подробиці моторошної смерті в аварії під Луцьком
07 грудень, 2018, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків
Сьогодні, 13:00
 0
У кафе на Волині поскандалили чоловік з дружиною, пару заспокоювала поліція
Сьогодні, 12:58
 0
Мережу розбурхали фото жахливого стану потягу «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
 0
На Волині турок хотів «зайцем» поїхати в Європу
Сьогодні, 12:35
 0
За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8