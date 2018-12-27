З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
Сьогодні, 11:31
Опублікували фото моторошної аварії у Нововолинську, де чоловікові відірвало голову
Тіло загиблого велосипедиста лежить у рові, голова на узбіччі накрита пакетом, - пише Радар.
Поліція розшукує білу чи світло-сіру іномарку (Opel Combi або Renault Kangoo). На автівці тріснуло лобове скло, розбита права фара.
Зазначається, що водій скоїв смертельну ДТП сьогодні, 2 січня між 5-ою і 6-ю годиною ранку.
Тож, усіх громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тіло загиблого велосипедиста лежить у рові, голова на узбіччі накрита пакетом, - пише Радар.
Поліція розшукує білу чи світло-сіру іномарку (Opel Combi або Renault Kangoo). На автівці тріснуло лобове скло, розбита права фара.
Зазначається, що водій скоїв смертельну ДТП сьогодні, 2 січня між 5-ою і 6-ю годиною ранку.
Тож, усіх громадян, які щось знають про ДТП або щось бачили просять негайно телефонувати у поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Як лучани розважалися на святі зими 40 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:32
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
Сьогодні, 11:31
Вихідні дні у 2019 році: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 11:19
Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото
Сьогодні, 11:13