У мережі показали, якою була школа на Волині понад 50 років тому. РЕТРОФОТО





Її можна переглянути на сторінці ЗОШ І-ІІІ ступенів села Копачівка, передає



На світлинах зображено, як виглядала школа більше 60-ти років тому.



Також розмістили багато фото вчительських колективів та учнівських класів, засідання творчих гуртків та навіть прохання мешканців села Копачівка про заснування навчального закладу в селі, датоване 1919 роком.



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Вигляд школи у 1950-ті роки 1950-ті роки 1950-ті роки 1950-ті роки Вчителі школи. 1948 рік Вчителі школи. 1948 рік Післявоєнний час Учасники літературного гуртка. Кінець 1940-х 1949 рік 1949 рік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували добірку ретросвітлин школи та вчителів у селі Копачівка Рожищенського району.Її можна переглянути на сторінці ЗОШ І-ІІІ ступенів села Копачівка, передає Район.in.ua На світлинах зображено, як виглядала школа більше 60-ти років тому.Також розмістили багато фото вчительських колективів та учнівських класів, засідання творчих гуртків та навіть прохання мешканців села Копачівка про заснування навчального закладу в селі, датоване 1919 роком.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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