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У мережі показали, якою була школа на Волині понад 50 років тому. РЕТРОФОТО

У мережі показали, якою була школа на Волині понад 50 років тому. РЕТРОФОТО
Опублікували добірку ретросвітлин школи та вчителів у селі Копачівка Рожищенського району.

Її можна переглянути на сторінці ЗОШ І-ІІІ ступенів села Копачівка, передає Район.in.ua.

На світлинах зображено, як виглядала школа більше 60-ти років тому.

Також розмістили багато фото вчительських колективів та учнівських класів, засідання творчих гуртків та навіть прохання мешканців села Копачівка про заснування навчального закладу в селі, датоване 1919 роком.

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Теги: ретрофото, Волинь, історія, Копачівка, школа
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