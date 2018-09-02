У мережі показали, якою була школа на Волині понад 50 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:43
Опублікували добірку ретросвітлин школи та вчителів у селі Копачівка Рожищенського району.
Її можна переглянути на сторінці ЗОШ І-ІІІ ступенів села Копачівка, передає Район.in.ua.
На світлинах зображено, як виглядала школа більше 60-ти років тому.
Також розмістили багато фото вчительських колективів та учнівських класів, засідання творчих гуртків та навіть прохання мешканців села Копачівка про заснування навчального закладу в селі, датоване 1919 роком.
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Її можна переглянути на сторінці ЗОШ І-ІІІ ступенів села Копачівка, передає Район.in.ua.
На світлинах зображено, як виглядала школа більше 60-ти років тому.
Також розмістили багато фото вчительських колективів та учнівських класів, засідання творчих гуртків та навіть прохання мешканців села Копачівка про заснування навчального закладу в селі, датоване 1919 роком.
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