Залишив людей біля калюжі і поїхав: просять розібратися з водієм «ківерцівської» маршрутки

У Луцьку водій маршрутки №107 зупинився посеред калюжі, у метрі від бордюру. На зауваження шофер не відреагував, а поїхав, залишивши людей на зупинці.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомилаЗа її словами, у неділю, 30 грудня, приблизно 08:55, водій маршрутного автобуса 107 ("ківерцівського") на вулиці Потебні зупинився напроти зупинки громадського транспорту "на відстані метра від бордюру посеред калюжі глибиною по кісточки"."На прохання сторонньої бабусі ми із чоловіком мали помогти їй із важкими сумками зайти до салону. Відстань від бордюру до порога маршрутки була завеликою, щоб літня жінка могла переступити над баюрою. Хіба мала перелетіти? На прохання водію під'їхати ближче до бордюру, щоб пасажири могли зайти, не ступаючи у воду, шофер скорчив кислу міну і вдарив по газах. Люди зосталися на зупинці. Через таку поведінку водія ми змушені були замовляти таксі, щоб не спізнитися на автовокзал", - йдеться у дописі.Крім того, як пише жінка, водії "ківерцівських" маршруток систематично порушують графік роботи, скорочуючи собі робочий день."Вже після 19:30 за щастя доїхати додому: після цієї години через одного шофери незворушно сповіщають, що везуть тільки до "Променя". Через це жителі Потебні, де курсують виключно ківерцівські (107, 103, 104) маршрутки, мусять сідати в інші автобуси і пішкувати ще десять хвилин з Гнідавської чи Львівської", - повідомила Анна.