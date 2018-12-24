вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей

За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей
За період з 26 грудня 2018 року до 1 січня 2019 року у відділення стаціонару Нововолинської центральної міської лікарні ушпиталили 198 людей.

Так, госпіталізували у відділення стаціонару 198 хворих, - повідомили медики.

У стаціонарі провели 17 операцій, з них 15 планові, ургентні – 2. В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів,
з них немісцевих – 1, новонароджених – 7.

У приймальному відділенні надали амбулаторну медичну допомогу 84 пацієнтам, провели медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 2 особам, в тому числі 1 водію, а також отримали медичну допомогу 5 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.

В поліклініці провели 16 операцій, надали медичну допомогу 16 особам з невиробничими та побутовими травмами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, лікарня, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська приватна автошкола Волинська
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
Мережу розбурхали фото жахливого стану потягу «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
На Волині турок хотів «зайцем» поїхати в Європу
Сьогодні, 12:35
За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей
Сьогодні, 12:22
Залишив людей біля калюжі і поїхав: просять розібратися з водієм «ківерцівської» маршрутки
Сьогодні, 12:06
Опублікували відео страшної аварії під Миколаєвом, де загинуло 8 людей
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
24 грудень, 2018, 16:52
У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО
16 грудень, 2018, 21:22
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
26 листопад, 2018, 10:10
Лікар Валіхновський прооперує дитину з рідкісним синдромом. ВІДЕО Лікар Валіхновський прооперує дитину з рідкісним синдромом. ВІДЕО
22 листопад, 2018, 16:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У кафе на Волині поскандалили чоловік з дружиною, пару заспокоювала поліція
Сьогодні, 12:58
 0
Мережу розбурхали фото жахливого стану потягу «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
 0
На Волині турок хотів «зайцем» поїхати в Європу
Сьогодні, 12:35
 0
За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей
Сьогодні, 12:22
 0
Залишив людей біля калюжі і поїхав: просять розібратися з водієм «ківерцівської» маршрутки
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8