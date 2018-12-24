За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей

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За період з 26 грудня 2018 року до 1 січня 2019 року у відділення стаціонару Нововолинської центральної міської лікарні ушпиталили 198 людей.
Так, госпіталізували у відділення стаціонару 198 хворих, - повідомили медики.
У стаціонарі провели 17 операцій, з них 15 планові, ургентні – 2. В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів,
з них немісцевих – 1, новонароджених – 7.
У приймальному відділенні надали амбулаторну медичну допомогу 84 пацієнтам, провели медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 2 особам, в тому числі 1 водію, а також отримали медичну допомогу 5 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
В поліклініці провели 16 операцій, надали медичну допомогу 16 особам з невиробничими та побутовими травмами.
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Так, госпіталізували у відділення стаціонару 198 хворих, - повідомили медики.
У стаціонарі провели 17 операцій, з них 15 планові, ургентні – 2. В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів,
з них немісцевих – 1, новонароджених – 7.
У приймальному відділенні надали амбулаторну медичну допомогу 84 пацієнтам, провели медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 2 особам, в тому числі 1 водію, а також отримали медичну допомогу 5 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
В поліклініці провели 16 операцій, надали медичну допомогу 16 особам з невиробничими та побутовими травмами.
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