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Мережу розбурхали фото жахливого стану потягу «Ковель-Сарни». ВІДЕО

Мережу розбурхали фото жахливого стану потягу «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Пасажири потягу «Ковель – Сарни» скаржаться на умови і непунктуальність рухомого складу.

Про це пише Олександр Узаревич на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.

«Мені здається, що Ми заслуговуємо на краще. Дизель-поїзд «Ковель-Сарни» ідеальний комфорт та чистота. Шкода, що не зняв санвузол, там ще гірше. Очільники Укрзалізниці отримують заробітну плату у рази більшу, як ремонт вагону (річну). Але <Нецензурна лексика> все для Людей та Для Нас з Вами робиться», – пише Олександр у дописі.

Зазначається, що у п'ятницю, 28 грудня, поїзд відправився о 10.30, а по графіку мав о 9.05.

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Теги: потяг, Ковель, Сарни
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