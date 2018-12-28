У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків
Сьогодні, 13:00
У Ковельському пологовому будинку першим в новому 2019 році на світ з'явився хлопчик.
Про це повідомили у Ковельському МТМО.
Загалом 1 січня народилось 5 немовлят - хлопчиків.
"Бажаємо всім діткам міцного здоров’я, гарної долі, а родинам – миру, добробуту та сімейного затишку", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Ковельському МТМО.
Загалом 1 січня народилось 5 немовлят - хлопчиків.
"Бажаємо всім діткам міцного здоров’я, гарної долі, а родинам – миру, добробуту та сімейного затишку", - йдеться у повідомленні.
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