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У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків

У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків
У Ковельському пологовому будинку першим в новому 2019 році на світ з'явився хлопчик.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

Загалом 1 січня народилось 5 немовлят - хлопчиків.

"Бажаємо всім діткам міцного здоров’я, гарної долі, а родинам – миру, добробуту та сімейного затишку", - йдеться у повідомленні.

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Теги: діти, Новий рік, Ковель
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