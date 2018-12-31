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Повідомили графік подачі гарячої води у місті на Волині в святковий період

Повідомили графік подачі гарячої води у місті на Волині в святковий період
Розповіли, як здіснюватиметься подача води у Володимирі-Волинському у період з 3 до 7 січня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго».

Отож, гарячою водою мешканці зможуть користуватися у такі години:

- четвер, 3 січня – з 17:00 до 23:30;
- п'ятниця, 4 січня – з 17:00 до 23:30;
- субота, 5 січня – з 06:30 до 23:30;
- неділя, 6 січня – з 06:30 до 23:30;
- понеділок, 7 січня – з 06:30 до 23:30.

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Повідомили графік подачі гарячої води у місті на Волині в святковий період

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Теги: Володимир-Волинський, гаряча вода, послуги
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