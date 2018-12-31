Повідомили графік подачі гарячої води у місті на Волині в святковий період

Розповіли, як здіснюватиметься подача води у Володимирі-Волинському у період з 3 до 7 січня.Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго».Отож, гарячою водою мешканці зможуть користуватися у такі години:- четвер, 3 січня – з 17:00 до 23:30;- п'ятниця, 4 січня – з 17:00 до 23:30;- субота, 5 січня – з 06:30 до 23:30;- неділя, 6 січня – з 06:30 до 23:30;- понеділок, 7 січня – з 06:30 до 23:30.