Повідомили графік подачі гарячої води у місті на Волині в святковий період
Сьогодні, 20:28
Розповіли, як здіснюватиметься подача води у Володимирі-Волинському у період з 3 до 7 січня.
Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго».
Отож, гарячою водою мешканці зможуть користуватися у такі години:
- четвер, 3 січня – з 17:00 до 23:30;
- п'ятниця, 4 січня – з 17:00 до 23:30;
- субота, 5 січня – з 06:30 до 23:30;
- неділя, 6 січня – з 06:30 до 23:30;
- понеділок, 7 січня – з 06:30 до 23:30.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго».
Отож, гарячою водою мешканці зможуть користуватися у такі години:
- четвер, 3 січня – з 17:00 до 23:30;
- п'ятниця, 4 січня – з 17:00 до 23:30;
- субота, 5 січня – з 06:30 до 23:30;
- неділя, 6 січня – з 06:30 до 23:30;
- понеділок, 7 січня – з 06:30 до 23:30.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
Повідомили графік подачі гарячої води у місті на Волині в святковий період
Сьогодні, 20:28
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня
Сьогодні, 20:00
З вікна багатоповерхівки викинувся чоловік
Сьогодні, 19:30