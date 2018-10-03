Вулиці Луцька попідмітають за 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:30
У Луцьку на прибирання та підмітання вулиць планують витратити 20 мільйонів гривень.
Відповідний тендер оголосили на РroZorro.
Закупівлю розділили на шість окремих лотів. Йдеться про санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів Луцька протягом року, (в тому числі механізоване прибирання та полив вулиць) з вивезенням зметів та сміття на полігон твердих побутових відходів в село Брище Луцького району.
Загалом на прибирання та підмітання вулиць у місті до кінця року витратять 20 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний тендер оголосили на РroZorro.
Закупівлю розділили на шість окремих лотів. Йдеться про санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів Луцька протягом року, (в тому числі механізоване прибирання та полив вулиць) з вивезенням зметів та сміття на полігон твердих побутових відходів в село Брище Луцького району.
Загалом на прибирання та підмітання вулиць у місті до кінця року витратять 20 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Різдво в Україну прийдуть тріскучі морози
Сьогодні, 14:16
Вулиці Луцька попідмітають за 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:30
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
Сьогодні, 13:23
У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків
Сьогодні, 13:00