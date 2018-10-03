Вулиці Луцька попідмітають за 20 мільйонів гривень

У Луцьку на прибирання та підмітання вулиць планують витратити 20 мільйонів гривень.Відповідний тендер оголосили на РroZorro.Закупівлю розділили на шість окремих лотів. Йдеться про санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів Луцька протягом року, (в тому числі механізоване прибирання та полив вулиць) з вивезенням зметів та сміття на полігон твердих побутових відходів в село Брище Луцького району.Загалом на прибирання та підмітання вулиць у місті до кінця року витратять 20 мільйонів гривень.