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BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*

BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
Після Нового року є ще час відпочити, тому лучан запрошують в «Смугастий носоріг» розважатись та весело проводити час.

«Адже у січні на вас чекатиме чимало цікавих подій, все так як і полюбляє робити носоріг в смугастій долині!» – повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».

Помічники Смугастого так само обожнюють сюрпризи, тому 4 січня вони чекатимуть на вас в Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» в честь їхнього нового свята – «День подарунків», на маленьких гостей чекатимуть конкурси та квести в лабіринтах, зоні крихіток із із цікавими подарунками.

Масштабний Bay Blade турнір, який заявив про себе в РЦ «Промінь» в минулому році, помічники вирішили проводити щомісяця, адже бажаючих виявилося дуже багато.

Тому 11 січня о 13:00 розпочнеться реєстрація учасників, уже із завчасно придбаними квитками. Обов’язково зустріньте носорога у себе на шляху, адже він гулятиме містом 14 січня, та буде дарувати приємні подарунки та багато-багато усмішок та обіймів!

А на дівчаток чекає справжній конкурс краси, в якому вони братимуть участь разом із своїми лялечками LOL.

Організатори е втрать свою можливість отримати приємні подарунки від Смугастого, стати крутим блейдером, або ж перемогти у конкурсі краси!

На вас чекатимуть у ДРК «Смугастий носоріг», що у Розважальному центрі «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2.

+380 (66) 755 07 57
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*
BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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