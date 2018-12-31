BayBlade-турнір та «День подарунків»: які розваги для дітей відбудеться у «Промені»*

Після Нового року є ще час відпочити, тому лучан запрошують в «Смугастий носоріг» розважатись та весело проводити час.«Адже у січні на вас чекатиме чимало цікавих подій, все так як і полюбляє робити носоріг в смугастій долині!» – повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».Помічники Смугастого так само обожнюють сюрпризи, тому 4 січня вони чекатимуть на вас в Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» в честь їхнього нового свята – «День подарунків», на маленьких гостей чекатимуть конкурси та квести в лабіринтах, зоні крихіток із із цікавими подарунками.Масштабний Bay Blade турнір, який заявив про себе в РЦ «Промінь» в минулому році, помічники вирішили проводити щомісяця, адже бажаючих виявилося дуже багато.Тому 11 січня о 13:00 розпочнеться реєстрація учасників, уже із завчасно придбаними квитками. Обов’язково зустріньте носорога у себе на шляху, адже він гулятиме містом 14 січня, та буде дарувати приємні подарунки та багато-багато усмішок та обіймів!А на дівчаток чекає справжній конкурс краси, в якому вони братимуть участь разом із своїми лялечками LOL.Організатори е втрать свою можливість отримати приємні подарунки від Смугастого, стати крутим блейдером, або ж перемогти у конкурсі краси!На вас чекатимуть у ДРК «Смугастий носоріг», що у Розважальному центрі «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2.+380 (66) 755 07 57