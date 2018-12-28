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Маленькі лучани зможуть стати патрульними на Різдво

Маленькі лучани зможуть стати патрульними на Різдво
У Луцьку кличуть зустріти Різдво з копами.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

У поліції розповіли, що 7 січня дітки зможуть:

- пограти, “покрякати” та покататися у справжньому поліцейському автомобілі;
- поспілкуватися з патрульними;
- подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто;
- отримати новорічний сюрприз.

"На вас очікує багато цікавинок, розваг та сюрпризів", - йдеться у повідомленні.

Дійство відбудеться на Театральному майдані з 13.00 до 16.00.

Маленькі лучани зможуть стати патрульними на Різдво

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Теги: поліція, діти
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