Маленькі лучани зможуть стати патрульними на Різдво





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



У поліції розповіли, що 7 січня дітки зможуть:



- пограти, “покрякати” та покататися у справжньому поліцейському автомобілі;

- поспілкуватися з патрульними;

- подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто;

- отримати новорічний сюрприз.



"На вас очікує багато цікавинок, розваг та сюрпризів", - йдеться у повідомленні.



Дійство відбудеться на Театральному майдані з 13.00 до 16.00.





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