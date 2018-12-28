Маленькі лучани зможуть стати патрульними на Різдво
Сьогодні, 18:17
У Луцьку кличуть зустріти Різдво з копами.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У поліції розповіли, що 7 січня дітки зможуть:
- пограти, “покрякати” та покататися у справжньому поліцейському автомобілі;
- поспілкуватися з патрульними;
- подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто;
- отримати новорічний сюрприз.
"На вас очікує багато цікавинок, розваг та сюрпризів", - йдеться у повідомленні.
Дійство відбудеться на Театральному майдані з 13.00 до 16.00.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У поліції розповіли, що 7 січня дітки зможуть:
- пограти, “покрякати” та покататися у справжньому поліцейському автомобілі;
- поспілкуватися з патрульними;
- подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто;
- отримати новорічний сюрприз.
"На вас очікує багато цікавинок, розваг та сюрпризів", - йдеться у повідомленні.
Дійство відбудеться на Театральному майдані з 13.00 до 16.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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