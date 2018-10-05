Волинська свиня може стати всеукраїнським символом 2019 року. ВІДЕО





Для українців свиня завжди була яскравим символом - достатку і благоденства. Свинини у нас споживають більше за інші сорти м’яса. Свині закріплені і в географічних назвах - Свинарка, Свинарі та Cвинарин.



Кореспонденти ТСН навідалися до цих сіл, щоб з’ясувати у їхніх жителів про очікування від Нового року, а також знайти найбільшу свиню, - йдеться в сюжеті



У селі Свинарині на Волині, за народними переказами, колись у лісі було дуже багато диких кабанів. Вони часто навідувалися у село і рили усе на своєму шляху, чим дуже дошкуляли людям. А село тому і назвали Свинарином. А народі говорять, що ніби був панич, який дав це поселення свинопасу, від того пішло - «свинаринський» ліс і село Свинарин.



Тепер свинопасів у Свинарині немає. Правда, у кожному господарстві, – а їх тут близько сотні, – є свині.



Для змагання Вадим Євсюк, житель села Свинарин із зятем вибирали найогряднішу свиню.



А на Харківщині є село Свинарі. Всього села - менше сотні дворів, а жилих за останнє десятиліття залишилась половина. Свійських тварин, а зокрема і свиней, тут тримають чи не усі місцеві, утім по морозу та холоду на вулиці можна зустріти хіба що котів, собак та різноманітних сніговиків. На вулиці лише поодинокі перехожі, котрі переконують, що назва села до свиней стосунку немає. Нібито, на честь засновника нарекли.



Свинарівці назву, пов’язану зі свинями відкидають, і показати своє господарство ніхто не зголосився. Так вони вибули зі змагання ТСН.



У селі Свинарка, що на Черкащині, будь який зв'язок із символом цього року заперечують. Назва Свинарки нібито походить від слова «сіно», яке чомусь трансформувалося у свині. Але представити її журналістам спромоглися. Хоча у Свинарці на триста жителів нині знайти свиней не просто. Але назву селяни міняти не хочуть.



Господар Олександр Комізерко показав справжній символ року - льоху та її п’ятеро діточок. Маленькі поросятка із закрученими хвостами, то надія Олександра на стабільний Новий рік.



На святкові столи у нього була і буде свинина. Переконаний, тварини не образяться.



Тим часом, свиня із села Свинарки – від хвоста до голови - 153 сантиметри у довжину.



Журналісти знімали свиней у трьох селах. У Свинарях на Харківщині своїх рох приховали. На Волині змахлювали і заміряли з рилом. Але на око обидві свині – із волинського Свинарина та Свинарки, що на Черкащині, можуть стати символом року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свиня із волинського села Свинарин Турійського району взяла участь у змаганні від ТСН.Для українців свиня завжди була яскравим символом - достатку і благоденства. Свинини у нас споживають більше за інші сорти м’яса. Свині закріплені і в географічних назвах - Свинарка, Свинарі та Cвинарин.Кореспонденти ТСН навідалися до цих сіл, щоб з’ясувати у їхніх жителів про очікування від Нового року, а також знайти найбільшу свиню, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 У селі Свинарині на Волині, за народними переказами, колись у лісі було дуже багато диких кабанів. Вони часто навідувалися у село і рили усе на своєму шляху, чим дуже дошкуляли людям. А село тому і назвали Свинарином. А народі говорять, що ніби був панич, який дав це поселення свинопасу, від того пішло - «свинаринський» ліс і село Свинарин.Тепер свинопасів у Свинарині немає. Правда, у кожному господарстві, – а їх тут близько сотні, – є свині.Для змагання, житель села Свинарин із зятем вибирали найогряднішу свиню.А на Харківщині є село Свинарі. Всього села - менше сотні дворів, а жилих за останнє десятиліття залишилась половина. Свійських тварин, а зокрема і свиней, тут тримають чи не усі місцеві, утім по морозу та холоду на вулиці можна зустріти хіба що котів, собак та різноманітних сніговиків. На вулиці лише поодинокі перехожі, котрі переконують, що назва села до свиней стосунку немає. Нібито, на честь засновника нарекли.Свинарівці назву, пов’язану зі свинями відкидають, і показати своє господарство ніхто не зголосився. Так вони вибули зі змагання ТСН.У селі Свинарка, що на Черкащині, будь який зв'язок із символом цього року заперечують. Назва Свинарки нібито походить від слова «сіно», яке чомусь трансформувалося у свині. Але представити її журналістам спромоглися. Хоча у Свинарці на триста жителів нині знайти свиней не просто. Але назву селяни міняти не хочуть.Господарпоказав справжній символ року - льоху та її п’ятеро діточок. Маленькі поросятка із закрученими хвостами, то надія Олександра на стабільний Новий рік.На святкові столи у нього була і буде свинина. Переконаний, тварини не образяться.Тим часом, свиня із села Свинарки – від хвоста до голови - 153 сантиметри у довжину.Журналісти знімали свиней у трьох селах. У Свинарях на Харківщині своїх рох приховали. На Волині змахлювали і заміряли з рилом. Але на око обидві свині – із волинського Свинарина та Свинарки, що на Черкащині, можуть стати символом року.

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