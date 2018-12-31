У «Промені» – акції на кальян*

Східна культура не заполонила Луцьк, але залишила свій яскравий слід у вигляді пікантної кухні і кальянів. До речі, ароматні кальяни можна знайти навіть в РЦ «Промінь». На четвертому поверсі відведений спеціальний Hookah – зал Ring Café.Тут ви можете замовити кальян Serbetli, Al Fakher, Buta, Azur та Fumari на воді, молоці, соку, вині або ж на абсенті. Кожної середи діє знижка -50% на другий кальян, а кожного дня можна скористатися спеціальною пропозицією для компаній 2+1 – кожен третій кальян в подарунок.Також кальяном можна посмакувати в Ring DJ Café, що на проспекті Волі, 49А. Кожного четверга тут діє акція Women Day. Для жіночих компаній діє знижка -50% на кальян. Заклад працює цілодобово, тому обмежувати себе в задоволенні не варто.В George’s Club, що на третьому поверсі РЦ «Промінь», кальян доступний тільки в ресторані-караоке з 18:00 до 06:00 щодня. Атмосфера сприяє відпочинку і окрім класичного кальяну вам доступні смачні варіації з використанням фруктової чаші та авторські Hookah Cocktails.Окрім «димного» задоволення ці заклади відрізняються відмінною кухнею та особливою атмосферою.