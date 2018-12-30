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На Різдво в Україну прийдуть тріскучі морози

На Різдво в Україну прийдуть тріскучі морози
На Святвечір та Різдво в Україні очікується холодна погода, місцями температура впаде до -11 градусів.

Такий прогноз погоди в Україні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook, - пише ТСН.

"На Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі. Тому вже діставайте із шаф та скринь тепліші сорочки, плахти та хустки", - пише вона.

Похолодання прийде вже у четвер, 3 січня. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів.

Вночі, окрім півдня, в Україні пройде сніг. Вдень 3 січня опади очікуються у західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області.

У Києві у четвер вночі періодично йтиме сніг, вдень - без істотних опадів.

За словами Діденко, надалі похолодання в Україні посилиться і на Святвечір та Різдво очікується до -8...-11 градусів.

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Теги: погода, прогноз
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