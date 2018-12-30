На Різдво в Україну прийдуть тріскучі морози





Такий прогноз погоди в Україні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook, - пише



"На Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі. Тому вже діставайте із шаф та скринь тепліші сорочки, плахти та хустки", - пише вона.



Похолодання прийде вже у четвер, 3 січня. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів.



Вночі, окрім півдня, в Україні пройде сніг. Вдень 3 січня опади очікуються у західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області.



У Києві у четвер вночі періодично йтиме сніг, вдень - без істотних опадів.



За словами Діденко, надалі похолодання в Україні посилиться і на Святвечір та Різдво очікується до -8...-11 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Святвечір та Різдво в Україні очікується холодна погода, місцями температура впаде до -11 градусів.Такий прогноз погоди в Україні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook, - пише ТСН "На Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі. Тому вже діставайте із шаф та скринь тепліші сорочки, плахти та хустки", - пише вона.Похолодання прийде вже у четвер, 3 січня. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів.Вночі, окрім півдня, в Україні пройде сніг. Вдень 3 січня опади очікуються у західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області.У Києві у четвер вночі періодично йтиме сніг, вдень - без істотних опадів.За словами Діденко, надалі похолодання в Україні посилиться і на Святвечір та Різдво очікується до -8...-11 градусів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію