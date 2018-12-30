На Різдво в Україну прийдуть тріскучі морози
Сьогодні, 14:16
На Святвечір та Різдво в Україні очікується холодна погода, місцями температура впаде до -11 градусів.
Такий прогноз погоди в Україні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook, - пише ТСН.
"На Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі. Тому вже діставайте із шаф та скринь тепліші сорочки, плахти та хустки", - пише вона.
Похолодання прийде вже у четвер, 3 січня. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів.
Вночі, окрім півдня, в Україні пройде сніг. Вдень 3 січня опади очікуються у західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області.
У Києві у четвер вночі періодично йтиме сніг, вдень - без істотних опадів.
За словами Діденко, надалі похолодання в Україні посилиться і на Святвечір та Різдво очікується до -8...-11 градусів.
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Такий прогноз погоди в Україні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook, - пише ТСН.
"На Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі. Тому вже діставайте із шаф та скринь тепліші сорочки, плахти та хустки", - пише вона.
Похолодання прийде вже у четвер, 3 січня. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів.
Вночі, окрім півдня, в Україні пройде сніг. Вдень 3 січня опади очікуються у західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області.
У Києві у четвер вночі періодично йтиме сніг, вдень - без істотних опадів.
За словами Діденко, надалі похолодання в Україні посилиться і на Святвечір та Різдво очікується до -8...-11 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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