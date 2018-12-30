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«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу

«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу
У селі Гірка Полонка не завершили ремонт спортивного залу через недбалість КП «Луцьке» та фірми-підрядника, яка здійснювала ремонт.

Про це йшлося під час зустрічі, яка відбулася у Гіркополонківській ЗОШ І-ІІІ ступенів у середу, 2 січня.

Як розповіла голова Гіркополонківської об’єднаної територіальної громади Ніна Симонович, ще у липні 2018 року на сесії Луцької районної ради виділили кошти на ремонтні роботи у школі села Гірка Полонка. Серед робіт – капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення фасаду і ремонт спортивного залу школи. Всі кошти виділяли на комунальне підприємство «Луцьке», яке було замовником та шукало підрядні організації для здійснення ремонтних робіт.

«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу


«Перший договір КП «Луцьке» уклало з львівською фірмою «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» на суму 2 мільйони 77 тисяч гривень на капітальний ремонт та утеплення даху школи. Другий договір підписали на утеплення фасаду на суму 1 мільйон 776 тисяч гривень. І третій договір – на виконання робіт щодо ремонту спортивного залу школи на суму 1 мільйон 212 тисяч гривень», – розповіла Ніна Симонович.

«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу


Голова ОТГ також додає, що, аби освоїти виділені кошти до кінця року, фірма мала одночасно зробити ремонт даху, фасаду та спортзалу. Ремонт спортивного залу підрядник так і не завершив. До того ж, підозрюють, що здійснювали його ремонт без проектно-кошторисної документації та з порушеннями.

Так, за словами директора школи Василя Мацялки, попри звернення, жодної інформації щодо ремонту КП «Луцьке» не надавало, а підрядник, розпочавши роботи, зняв підлогу у спортзалі, яка ремонту не потребувала. Сам директор КП «Луцьке» на зустріч з громадою Гіркої Полонки не з’явився.

«Було моє звернення та звернення директора школи до директора КП «Луцьке» Олександра Ткачика. Відповідь була приблизно така – ви хто такі і взагалі, я вам не підпорядкований. Не переживайте, всі роботи будуть зроблені. Мене і директора школи ніхто не бачив, інформації отримати ми від замовника не могли. Проектно-кошторисної документації не було на той час, коли виділялися гроші і йшли роботи. Хоча сесією у липні виділяли 60 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації. Мені цікаво, чи та документація взагалі була», – додала Ніна Симонович.

На зустрічі був також присутній голова Луцької районної державної адміністрації Тарас Яковлев. Він зазначив, що затримки з ремонтом пов’язані також з тим, що КП «Луцьке» намагалося розірвати договори з підрядною організацією, через претензії до якості виконаних робіт. Разом з тим, голова РДА додає – неосвоєні до кінця року кошти, які були передбаченні на ремонт, залишаються у бюджеті 2019 року вже як вільні залишки, а відтак депутати райради будуть вирішувати, чи виділяти їх повторно на ремонт спортзалу.

«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу


«Зараз у нас є підрядна організація, є замовник КП «Луцьке» і є судовий спір стосовно факту чи не факту виконаних робіт, і у зв’язку з цим судовим спором всі роботи були призупинені і заблоковані. Минулого тижня підрядна організація, яка виконувала роботи, почала здійснювати демонтаж того, що вони зробили. Це незаконно, тому добре, що колектив школи та директор чітко сказали, що не дадуть розбирати школу і закрили двері та не пустили будівельників. Якщо буде необхідність, то правоохоронні органи будуть туди втручатися», – зауважив Тарас Яковлев.

Також, за його словами, наразі районна адміністрація не може вплинути на діяльність КП «Луцьке», оскільки воно підпорядковується районній раді, проте пообіцяв, що Гіркополонцівська ОТГ не залишиться сам-на-сам з проблемою.

«Ті 60 тисяч, які були виділені на проектно-кошторисну документацію, є спірними і ми будемо питати, були ці кошти освоєні чи не були. Але гроші залишилися у бюджеті, вони переходять у наступний рік вільними залишками і депутати знову вирішують, як їх перерозподіляти, в тому числі і на ті об’єкти, які не були завершенні. Тут проблема у наступному – ні я, ні хтось інший так просто відсторонити виконавця від робіт не може, бо є підписаний договір. Тому основний варіант – розірвати договір і знайти нормального підрядника, який би ці кошти освоїв. Але зі своєї сторони я зроблю все, аби спори були відкинуті на задній план, а роботи були завершені. Зараз моє завдання – оцінити обсяг робіт, дати завдання спеціалістам, аби вони порахували, скільки коштів потрібно, і разом з сільським головою вирішити, де ті гроші взяти», – зауважив Тарас Яковлев.

«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу
«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу


Окрім того, Тарас Яковлев порадив директору школи написати заяву до правоохоронних органів на підрядника у зв’язку з тим, що під час ремонту було зіпсоване державне майно – підлогу спортзалу ремонтники демонтували та продавали селянам.

Разом з тим, голова Луцької РДА зазначив, що спільно з Ніною Симонович вони будуть вирішувати, де знайти кошти, аби роботи у школі були завершенні якнайшвидше і діти мали де займатися фізичною культурою.

«Величезна проблема з тим, що неякісно спрацювали і замовники робіт, і виконавці. Першочергове завдання – відновити роботи, аби завершити ремонт і діти мали де займатися. Варіантів є декілька, і кожен з них передбачає виділення певного фінансування. Будемо це вирішувати з головою ОТГ Ніною Симонович. Подивимося, скільки коштів може передбачити ОТГ у бюджеті, який вони будуть приймати за декілька днів. На сьогодні ми маємо самодостатню громаду і, звичайно, що вона в першу чергу зацікавлена у відновленні цього спортзалу, а ми у співпраці з головою Луцької районної ради будемо шукати можливість частково теж долучитися до фінансування та завершити цей об’єкт», – пообіцяв Тарас Яковлев.


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Теги: Гірка Полонка, Тарас Яковлев, ремонт, школа
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Коментарі 3
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Луцький Дурдом, а не район.
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Та в цій школі взагалі дурдом... Це питання батьки піднімали неодноразово, але дирекція школи ніколи не прислухається до батьків. А тепер коли зацікавилися слідчі органи, то швидко організували збори.
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Якщо подивитися на успішність дітей, то плакати хочеться. Вчителі, будь ласка, ставте оцінки не за поведінку, а за знання! Бо таке відчуття, що в цій школі навчаються розумово-відсталі діти!!!
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