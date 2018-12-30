«Зривали підлогу і продавали людям»: пояснили, чому у Гіркій Полонці не завершили ремонт шкільного спортзалу

У селі Гірка Полонка не завершили ремонт спортивного залу через недбалість КП «Луцьке» та фірми-підрядника, яка здійснювала ремонт.Про це йшлося під час зустрічі, яка відбулася у Гіркополонківській ЗОШ І-ІІІ ступенів у середу, 2 січня.Як розповіла голова Гіркополонківської об’єднаної територіальної громади, ще у липні 2018 року на сесії Луцької районної ради виділили кошти на ремонтні роботи у школі села Гірка Полонка. Серед робіт – капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення фасаду і ремонт спортивного залу школи. Всі кошти виділяли на комунальне підприємство «Луцьке», яке було замовником та шукало підрядні організації для здійснення ремонтних робіт.«Перший договір КП «Луцьке» уклало з львівською фірмою «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» на суму 2 мільйони 77 тисяч гривень на капітальний ремонт та утеплення даху школи. Другий договір підписали на утеплення фасаду на суму 1 мільйон 776 тисяч гривень. І третій договір – на виконання робіт щодо ремонту спортивного залу школи на суму 1 мільйон 212 тисяч гривень», – розповіла Ніна Симонович.Голова ОТГ також додає, що, аби освоїти виділені кошти до кінця року, фірма мала одночасно зробити ремонт даху, фасаду та спортзалу. Ремонт спортивного залу підрядник так і не завершив. До того ж, підозрюють, що здійснювали його ремонт без проектно-кошторисної документації та з порушеннями.Так, за словами директора школи, попри звернення, жодної інформації щодо ремонту КП «Луцьке» не надавало, а підрядник, розпочавши роботи, зняв підлогу у спортзалі, яка ремонту не потребувала. Сам директор КП «Луцьке» на зустріч з громадою Гіркої Полонки не з’явився.«Було моє звернення та звернення директора школи до директора КП «Луцьке» Олександра Ткачика. Відповідь була приблизно така – ви хто такі і взагалі, я вам не підпорядкований. Не переживайте, всі роботи будуть зроблені. Мене і директора школи ніхто не бачив, інформації отримати ми від замовника не могли. Проектно-кошторисної документації не було на той час, коли виділялися гроші і йшли роботи. Хоча сесією у липні виділяли 60 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації. Мені цікаво, чи та документація взагалі була», – додала Ніна Симонович.На зустрічі був також присутній голова Луцької районної державної адміністрації. Він зазначив, що затримки з ремонтом пов’язані також з тим, що КП «Луцьке» намагалося розірвати договори з підрядною організацією, через претензії до якості виконаних робіт. Разом з тим, голова РДА додає – неосвоєні до кінця року кошти, які були передбаченні на ремонт, залишаються у бюджеті 2019 року вже як вільні залишки, а відтак депутати райради будуть вирішувати, чи виділяти їх повторно на ремонт спортзалу.«Зараз у нас є підрядна організація, є замовник КП «Луцьке» і є судовий спір стосовно факту чи не факту виконаних робіт, і у зв’язку з цим судовим спором всі роботи були призупинені і заблоковані. Минулого тижня підрядна організація, яка виконувала роботи, почала здійснювати демонтаж того, що вони зробили. Це незаконно, тому добре, що колектив школи та директор чітко сказали, що не дадуть розбирати школу і закрили двері та не пустили будівельників. Якщо буде необхідність, то правоохоронні органи будуть туди втручатися», – зауважив Тарас Яковлев.Також, за його словами, наразі районна адміністрація не може вплинути на діяльність КП «Луцьке», оскільки воно підпорядковується районній раді, проте пообіцяв, що Гіркополонцівська ОТГ не залишиться сам-на-сам з проблемою.«Ті 60 тисяч, які були виділені на проектно-кошторисну документацію, є спірними і ми будемо питати, були ці кошти освоєні чи не були. Але гроші залишилися у бюджеті, вони переходять у наступний рік вільними залишками і депутати знову вирішують, як їх перерозподіляти, в тому числі і на ті об’єкти, які не були завершенні. Тут проблема у наступному – ні я, ні хтось інший так просто відсторонити виконавця від робіт не може, бо є підписаний договір. Тому основний варіант – розірвати договір і знайти нормального підрядника, який би ці кошти освоїв. Але зі своєї сторони я зроблю все, аби спори були відкинуті на задній план, а роботи були завершені. Зараз моє завдання – оцінити обсяг робіт, дати завдання спеціалістам, аби вони порахували, скільки коштів потрібно, і разом з сільським головою вирішити, де ті гроші взяти», – зауважив Тарас Яковлев.Окрім того, Тарас Яковлев порадив директору школи написати заяву до правоохоронних органів на підрядника у зв’язку з тим, що під час ремонту було зіпсоване державне майно – підлогу спортзалу ремонтники демонтували та продавали селянам.Разом з тим, голова Луцької РДА зазначив, що спільно з Ніною Симонович вони будуть вирішувати, де знайти кошти, аби роботи у школі були завершенні якнайшвидше і діти мали де займатися фізичною культурою.«Величезна проблема з тим, що неякісно спрацювали і замовники робіт, і виконавці. Першочергове завдання – відновити роботи, аби завершити ремонт і діти мали де займатися. Варіантів є декілька, і кожен з них передбачає виділення певного фінансування. Будемо це вирішувати з головою ОТГ Ніною Симонович. Подивимося, скільки коштів може передбачити ОТГ у бюджеті, який вони будуть приймати за декілька днів. На сьогодні ми маємо самодостатню громаду і, звичайно, що вона в першу чергу зацікавлена у відновленні цього спортзалу, а ми у співпраці з головою Луцької районної ради будемо шукати можливість частково теж долучитися до фінансування та завершити цей об’єкт», – пообіцяв Тарас Яковлев.