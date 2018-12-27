У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист





Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня вранці, - інформує ГУНП у Волинській області.



До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Княгині Ольги в місті Нововолинськ виявили мертвого чоловіка, поряд із ним лежав велосипед.



Поліцейські встановлюють транспортний засіб та особу водія, котрий скоїв летальну ДТП й залишив місце події.



Одразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблого – це 72-річний місцевий житель. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



Правоохоронці звертаються до громадян, котрим відома будь-яка інформація про ДТП невідкладно повідомити в поліцію за номером телефону 102.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчі відомості внесуть в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі строком від 3 до 8 років.





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