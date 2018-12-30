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У центрі Володимира сталася аварія за участю авто депутата, – ЗМІ

У центрі Володимира сталася аварія за участю авто депутата, – ЗМІ
У Володимирі-Волинському сталася аварія, серед автівок помітили машину депутата Волинської обласної ради Олексія Панасюка.

Про це пише ВолиньUA.

2 січня приблизно о 13-й годині в центрі Володимира-Волинського на автодорозі Луцьк-Устилуг, трапилася ДТП за участі автомобіля депутата Волинської обласної ради Олексія Панасюка.

Про це «ВолиньUA» розповіли випадкові свідки ДТП.

Наразі на місці нової ДТП працює поліція.

"Будемо сподіватися, що поліцейські згодом оприлюднять усі деталі в тому числі чи перебував за кермом Олексій Панасюк", - пише видання.

У центрі Володимира сталася аварія за участю авто депутата, – ЗМІ
У центрі Володимира сталася аварія за участю авто депутата, – ЗМІ
У центрі Володимира сталася аварія за участю авто депутата, – ЗМІ
У центрі Володимира сталася аварія за участю авто депутата, – ЗМІ

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Теги: ДТП, аварія
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