У центрі Володимира сталася аварія за участю авто депутата, – ЗМІ

Олексія Панасюка.



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2 січня приблизно о 13-й годині в центрі Володимира-Волинського на автодорозі Луцьк-Устилуг, трапилася ДТП за участі автомобіля депутата Волинської обласної ради Олексія Панасюка.



Про це «ВолиньUA» розповіли випадкові свідки ДТП.



Наразі на місці нової ДТП працює поліція.



"Будемо сподіватися, що поліцейські згодом оприлюднять усі деталі в тому числі чи перебував за кермом Олексій Панасюк", - пише видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському сталася аварія, серед автівок помітили машину депутата Волинської обласної радиПро це пише ВолиньUA 2 січня приблизно о 13-й годині в центрі Володимира-Волинського на автодорозі Луцьк-Устилуг, трапилася ДТП за участі автомобіля депутата Волинської обласної ради Олексія Панасюка.Про це «ВолиньUA» розповіли випадкові свідки ДТП.Наразі на місці нової ДТП працює поліція."Будемо сподіватися, що поліцейські згодом оприлюднять усі деталі в тому числі чи перебував за кермом Олексій Панасюк", - пише видання.

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