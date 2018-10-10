Жахлива аварія на Київщині: троє людей загинуло, четверо – у лікарні





Троє пасажирів «Запорожця» загинули на місці, чотирьох потерпілих з маршрутки доставили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує, - інформує ГУНП у Київської області



Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка займається оформленням ДТП. За фактом загибелі трьох людей в автокатастрофі найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В місті Обухів автомобіль «ЗАЗ» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою «Обухів-Матяшівка».Троє пасажирів «Запорожця» загинули на місці, чотирьох потерпілих з маршрутки доставили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує, - інформує ГУНП у Київської областіНаразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка займається оформленням ДТП. За фактом загибелі трьох людей в автокатастрофі найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження.

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