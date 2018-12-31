Волинянин став жертвою страшної аварії на Житомирщині. ФОТО

Поблизу села Білий Берег Малинського району на Житомирщині трапилась аварія, у якій постраждав 30-річний волинянин.Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня близько 14.30 на 87 км автодороги Київ-Ковель. Травми у ДТП отримали двоє дорослих та троє дітей, - інформує ГУНП у Житомирській області.Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford Mondeo, 44-річна жителька Києва, не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 30-річний житель Волинської області.У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та пасажири автомобіля Ford Mondeo - троє дітей віком 16, 6 та 4 роки. Також травми отримав водій автомобіля Mercede, чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення місцевого медзакладу.Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, поліція з’ясовує всі обставини події.