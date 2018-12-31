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Волинянин став жертвою страшної аварії на Житомирщині. ФОТО

Волинянин став жертвою страшної аварії на Житомирщині. ФОТО
Поблизу села Білий Берег Малинського району на Житомирщині трапилась аварія, у якій постраждав 30-річний волинянин.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня близько 14.30 на 87 км автодороги Київ-Ковель. Травми у ДТП отримали двоє дорослих та троє дітей, - інформує ГУНП у Житомирській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford Mondeo, 44-річна жителька Києва, не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 30-річний житель Волинської області.

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та пасажири автомобіля Ford Mondeo - троє дітей віком 16, 6 та 4 роки. Також травми отримав водій автомобіля Mercede, чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення місцевого медзакладу.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, поліція з’ясовує всі обставини події.

Волинянин став жертвою страшної аварії на Житомирщині. ФОТО
Волинянин став жертвою страшної аварії на Житомирщині. ФОТО
Волинянин став жертвою страшної аварії на Житомирщині. ФОТО

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Теги: волинянин, Житомирщина
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