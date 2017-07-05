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Чому дешеві вхідні двері обходяться нам занадто дорого*

Чому дешеві вхідні двері обходяться нам занадто дорого*
Як часто ви міняєте двері у своїй квартирі?

Ремонт будь-якого помешкання - у новобудові чи на вторинному ринку вимагає достатніх вкладень грошей. У зв'язку з цим покупець досить часто віддає перевагу виробам нижчої вартості, забуваючи при цьому що «скупий платить двічі, а то й тричі». Звичайно, на деяких покупках можна заощадити, однак встановлювати вхідні двері обов'язково потрібно якісні та надійні. Адже від цього залежить ваш подальший комфорт та затишок.

До речі, як часто ви робите ремонт в квартирі? Щонайменше кожні 10 років, а то й рідше. А як часто ви міняєте вхідні двері? Залежить від якості товару. Деякі виробники броньованих дверей, з метою зниження їх вартості і підвищення своєї конкурентоспроможності, навмисно випускають вироби невисокої якості, економлячи на вихідних матеріалах і комплектуючих та замках. При цьому вони керуються тим, що не кожен споживач на момент купівлі зможе об'єктивно оцінити рівень споживчих властивостей дверей, через відсутність професійних знань у цій галузі.

Тут варто зокрема зазначити, що ресурс експлуатації якісних сертифікованих дверей має бути не менше 15-20 років, а у випадку встановлення дешевих китайських або вітчизняних аналогів ризик знову повернутися до питання заміни дверей через 2-3 роки або жити з неякісними дверима і миритися з цим занадто великий.

Тому, будь-яка розсудлива людина, купуючи «для себе», безумовно, має віддавати перевагу якіснішій продукції, яка радуватиме його самого і його оточення як бездоганним зовнішнім виглядом, так і своєю безвідмовною експлуатацією. Не треба забувати, що двері є ще й одним із основних елементів інтер'єру.

Стиль, комфорт та безпека вашого дому

Ще якихось 10-ть років тому, вхідні двері сприймалися як окрема частина інтер'єру, а у сучасному дизайні - важлива його частина. Навіщо ставити двері як у всіх? Адже кожен будинок чи квартира мають індивідуальний стиль. Все для Вашої оселі Ви обираєте з любов'ю для зручності і комфорту. Зробіть і вхідні двері частиною вашого особливого «світу» не схожого на інші.

Але, поряд з цим, вхідні двері повинні також відповідати високим вимогам безпеки і сприяти скороченню витрат на енергоресурси завдяки високим показникам тепло – і шумоізоляції.

Всім цим критеріям відповідають двері виробництва рівненського заводу металовиробів «Сталь-М». Минулого місяця, підприємство в черговий раз підтвердило високий клас своєї продукції отримавши сертифікат, який підтверджує якість українських дверей європейським стандартам захисту від злому.

Фірмові магазини «Сталь-М» готові запронувати двері у різних цінових категоріях 3 та 4 класу зламостійкості відповідно. Додатковим аргументом для придбання дверей 4 класу є також наявність сертифікату цієї продукції на кулестійкість.

Також, під час виготовлення дверей компанія «Сталь-М» використовує свій багаторічний досвід та технології протипожежної продукції, додаючи вхідним дверям протипожежних властивостей.

На вас чекають у фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку:
вул. Рівненська, 25
Більше інформації на сайті: http://stal-m.ua
Довідки за телефонами: (095) 642 06 31, (067) 360 97 75
Чому дешеві вхідні двері обходяться нам занадто дорого*

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Теги: Сталь-М, двері
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