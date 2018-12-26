У луцькому ЦНАПі подорожчали деякі послуги

У луцькому ЦНАПі змінили розмір адміністративного збору за надання послуг.В грудні 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік». Оскільки, розмір адміністративного збору за надання окремих адміністративних послуг на пряму залежить від розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, то з прийняттям бюджету відбулися певні зміни, - повідомили на сайті луцької мерії.Так, відповідно до ст.34 Закону Укараїни “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” змінилася сума адміністративного збору за проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав та за надання інформації з Державного реєстру прав з 1 січня 2019 року:Державна реєстрація права власності: 5 робочих днів вартує 190 грн, 2 робочі дні — 1920 грн, 1 робочий день — 3840 грн, 2 години — 9610 грн.Державна реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки): 5 робочих днів — 100 грн, 2 робочі дні — 960 грн, 1 робочий день — 1920 грн, 2 години — 4800 грн.Державна реєстрація обтяжень речових прав, іпотеки: 2 робочі дні — 100 грн.Внесення змін до записів Державного реєстру прав: 1 робочий день — 80 грн.Отримання інформації, витягу у паперовій формі: 1 робочий день — 50 грн.Отримання інформації, витягу в електронній формі: 1 робочий день — 20 грн.Відповідно до Закону України «Про державний земельний кадастр» змінено адміністративний збір за надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку і становить 96,05 грн.Відповідно до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за державну реєстрацію у 2019 році справляється адміністративний збір у такому розмірі:зміни ФОП - 190 грн,зміни ЮО - 580 грн,за витяг - 100 грн,надання копій документів в паперовій формі - 130 грн,корегування — ФОП — 60 грн.ЮО - 170 грн.Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень."Звертаємо Вашу увагу, що департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та Луцька міська рада не визначає та жодним чином не впливає на встановлення розміру адміністративного збору за надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні.