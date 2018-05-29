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В Україні дозволили обмін валют через банкомати та термінали

В Україні дозволили обмін валют через банкомати та термінали
Від 1 січня 2019 року в Україні запрацювали нові правила валютних операцій, згідно з якими можна буде здійснювати обмін валют у банкоматах та терміналах.

Відповідне рішення Нацбанк ухвалив ще в червні 2018 року та дав банкам та фінансовим організаціям 6 місяців на підготовку до нових правил, - ТСН.

"Національний банк надає можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв", - зазначали тоді в НБУ.

Фактичним дозволом на проведення таких операцій став дозвіл банкам оформлювати квитанції про валютно-обмінну операцію не лише в паперовій, а і в електронній формі.

Таким чином, відтепер обміняти гривні на долари, євро або іншу валюту можна у банкоматах та терміналах. Користувач матиме право протягом 15 хвилин здійснити зворотну операцію, тобто обміняти валюту назад. Якщо сума обміну перевищуватиме 150 тисяч гривень, доведеться заповнити особисті дані. Відповідні операції дозволено було проводити лише з готівкою.

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Теги: обмін, валюта, банкомати
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