вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій «Ласці» встановлять економні прожектори

У луцькій «Ласці» встановлять економні прожектори
У луцькому притулку для тварин "Ласка" встановлять економні прожектори.

Про це йдеться на офіційній сторінці комунального підприємства.

"У нас буде світло. Хто з волонтерів затримувався допізна, то знає, що територія та і приміщення, за окремим винятком, були практично без освітлення. Зараз у нас будуть яскраві, але економні світлодіодні прожектори. P.S. Приходьте до нас рубати дрова та зганяти олів'єшки з боків", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ласка, Луцьк, освітлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То не я тамо побіг вам дрова рубати???
Відповісти
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська митниця ДФС Волинська
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 16:24
Важкохворому волинянину закрили борг за операцію
Сьогодні, 16:17
У луцькій «Ласці» встановлять економні прожектори
Сьогодні, 16:10
В Україні дозволили обмін валют через банкомати та термінали
Сьогодні, 16:06
Волинянин став жертвою страшної аварії на Житомирщині. ФОТО
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
Луцька «Ласка» похвалилася новими будками для собак. ФОТО Луцька «Ласка» похвалилася новими будками для собак. ФОТО
26 листопад, 2018, 19:41
У Луцьку поменшає безпритульних тварин У Луцьку поменшає безпритульних тварин
21 листопад, 2018, 09:34
КП «Ласка» кличе лучан майструвати будки КП «Ласка» кличе лучан майструвати будки
20 листопад, 2018, 14:50
Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО
19 листопад, 2018, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Побиті, п'яні і поранені: як минула гаряча новорічна ніч луцьких медиків
Сьогодні, 17:20
 0
Лучани найбільше хворіють на ГРВІ
Сьогодні, 17:06
 0
Савченко ініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця ОДА
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині онкохвора мама двох дітей благає допомогти
Сьогодні, 16:59
 0
У селі під Луцьком побудують стадіон
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8