У луцькій «Ласці» встановлять економні прожектори

У луцькому притулку для тварин "Ласка" встановлять економні прожектори.Про це йдеться на офіційній сторінці комунального підприємства."У нас буде світло. Хто з волонтерів затримувався допізна, то знає, що територія та і приміщення, за окремим винятком, були практично без освітлення. Зараз у нас будуть яскраві, але економні світлодіодні прожектори. P.S. Приходьте до нас рубати дрова та зганяти олів'єшки з боків", - йдеться у дописі.