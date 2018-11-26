У луцькій «Ласці» встановлять економні прожектори
Сьогодні, 16:10
У луцькому притулку для тварин "Ласка" встановлять економні прожектори.
Про це йдеться на офіційній сторінці комунального підприємства.
"У нас буде світло. Хто з волонтерів затримувався допізна, то знає, що територія та і приміщення, за окремим винятком, були практично без освітлення. Зараз у нас будуть яскраві, але економні світлодіодні прожектори. P.S. Приходьте до нас рубати дрова та зганяти олів'єшки з боків", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на офіційній сторінці комунального підприємства.
"У нас буде світло. Хто з волонтерів затримувався допізна, то знає, що територія та і приміщення, за окремим винятком, були практично без освітлення. Зараз у нас будуть яскраві, але економні світлодіодні прожектори. P.S. Приходьте до нас рубати дрова та зганяти олів'єшки з боків", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
То не я тамо побіг вам дрова рубати???
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