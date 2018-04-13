вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Засудили студента луцького політеху, який на «зебрі» скалічив пішохода

Засудили студента луцького політеху, який на «зебрі» скалічив пішохода
Суд визначив міру покарання неповнолітньому студенту Луцького національного технічного університету, який на пішохідному переході збив чоловіка.

Відповідний вирок зареєстрований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2017 року неповнолітній мотоцикліст, рухаючись на "Уралі" проспектом Грушевського зі швидкістю приблизно 20 км/год, збив пішохода. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, хлопець неправильно оцінив дорожню обстановку, не надав дорогу чоловіку та спричинив наїзд на нього. Внаслідок цього потерпілий отримав важкі травми та був визнаний інвалідом ІІ групи. За словами потерпілого, його звільнили з роботи за станом здоров’я.

Зважаючи на обставини справи та на те, що обвинувачений зізнався і розкаявся у вчиненому, а також виплатив потерпілому компенсацію у розмірі 25 тисяч гривень, суд звільнив хлопця від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, строком на 3 роки.

Натомість ухвалив рішення стягнути з неповнолітнього в дохід держави 1934,96 грн витрат за проведення судових експертиз, та 12763,35 гривень – в користь Волинської обласної клінічної лікарні за лікування потерпілого. Крім того, ухвалив стягнути з обвинуваченого в користь потерпілого 20709,33 грн матеріальної та 50000 моральної шкоди та судовий збір у розмірі 4500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, ДТП, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Житловий Комплекс «ForRest» Житловий
Комплекс
«ForRest»
 вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку після аварії водія вирізали з авто рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 17:59
Невідомі залізли в банк і нічого не вкрали
Сьогодні, 17:46
Засудили студента луцького політеху, який на «зебрі» скалічив пішохода
Сьогодні, 17:40
Побиті, п'яні і поранені: як минула гаряча новорічна ніч луцьких медиків
Сьогодні, 17:20
Лучани найбільше хворіють на ГРВІ
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
Водія, який збив мотоцикліста у Луцьку, відпустили Водія, який збив мотоцикліста у Луцьку, відпустили
13 квітень, 2018, 09:25
Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського
11 січень, 2018, 14:49
Волинянин, через якого загинуло подружжя, «відсидить» 8 років Волинянин, через якого загинуло подружжя, «відсидить» 8 років
23 листопад, 2017, 12:41
Волинянин, який в Устилузі на смерть збив жінку, відбувся іспитовим строком Волинянин, який в Устилузі на смерть збив жінку, відбувся іспитовим строком
22 серпень, 2016, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 січня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку посеред тротуару – небезпечна яма
Сьогодні, 18:43
 0
У луцькому ЦНАПі подорожчали деякі послуги
Сьогодні, 18:32
 0
Маленькі лучани зможуть стати патрульними на Різдво
Сьогодні, 18:17
 0
У селищі на Волині чоловік покінчив з життям
Сьогодні, 18:11
 0
Медіа
відео
1/8