Засудили студента луцького політеху, який на «зебрі» скалічив пішохода

Суд визначив міру покарання неповнолітньому студенту Луцького національного технічного університету, який на пішохідному переході збив чоловіка.Відповідний вирок зареєстрований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.Згідно з матеріалами справи, у серпні 2017 року неповнолітній мотоцикліст, рухаючись на "Уралі" проспектом Грушевського зі швидкістю приблизно 20 км/год, збив пішохода. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, хлопець неправильно оцінив дорожню обстановку, не надав дорогу чоловіку та спричинив наїзд на нього. Внаслідок цього потерпілий отримав важкі травми та був визнаний інвалідом ІІ групи. За словами потерпілого, його звільнили з роботи за станом здоров’я.Зважаючи на обставини справи та на те, що обвинувачений зізнався і розкаявся у вчиненому, а також виплатив потерпілому компенсацію у розмірі 25 тисяч гривень, суд звільнив хлопця від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, строком на 3 роки.Натомість ухвалив рішення стягнути з неповнолітнього в дохід держави 1934,96 грн витрат за проведення судових експертиз, та 12763,35 гривень – в користь Волинської обласної клінічної лікарні за лікування потерпілого. Крім того, ухвалив стягнути з обвинуваченого в користь потерпілого 20709,33 грн матеріальної та 50000 моральної шкоди та судовий збір у розмірі 4500 гривень.