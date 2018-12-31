Важкохворому волинянину закрили борг за операцію

Андрію Нестеруку, якому нещодавно успішно пересадили кістковий мозок, зібрали необхідні 65 тисяч доларів.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.



Нагадаємо, Мар'яна.



Наталія подякувала усім, хто долучився до збору коштів, а також передала слова мами Андрія Нестерука Ніни.



«Ура! 65тисдол. зібрано! З полегшенням на душі зустрічаємо Новий рік. Слава Богу за все! Дякуючи небайдужим людям, пересадку кісткового мозку буде повністю оплачено! Віримо і надіємося, що Андрій з Мар'яною буде вдома за кілька місяців. Дасть Бог!



Дякуємо кожному, хто вболіває за здоров'я Андрія! Хай радість панує у ваших домівках! Будьте здоровими! Щасливого Нового року! Веселого Різдва!».



Яка ж я щаслива, що операція по ТКМ #АндрійкоНестерук пройшла успішно.. Що гроші за операцію вже зібрані в повному обсязі... Що Мар'яна Нестерук, донор-сестричка, почувається добре..



«Хай Нестеруки забудуть всю цю біду, як страшний сон!! Хай Бог їм допомагає...» – пише волонтер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину, якому нещодавно успішно пересадили кістковий мозок, зібрали необхідні 65 тисяч доларів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.Нагадаємо, операція відбулась 26 грудня . Донором стала його сестраНаталія подякувала усім, хто долучився до збору коштів, а також передала слова мами Андрія Нестерука«Ура! 65тисдол. зібрано! З полегшенням на душі зустрічаємо Новий рік. Слава Богу за все! Дякуючи небайдужим людям, пересадку кісткового мозку буде повністю оплачено! Віримо і надіємося, що Андрій з Мар'яною буде вдома за кілька місяців. Дасть Бог!Дякуємо кожному, хто вболіває за здоров'я Андрія! Хай радість панує у ваших домівках! Будьте здоровими! Щасливого Нового року! Веселого Різдва!».Яка ж я щаслива, що операція по ТКМ #АндрійкоНестерук пройшла успішно.. Що гроші за операцію вже зібрані в повному обсязі... Що Мар'яна Нестерук, донор-сестричка, почувається добре..«Хай Нестеруки забудуть всю цю біду, як страшний сон!! Хай Бог їм допомагає...» – пише волонтер.

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