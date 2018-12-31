Важкохворому волинянину закрили борг за операцію
Сьогодні, 16:17
Волинянину Андрію Нестеруку, якому нещодавно успішно пересадили кістковий мозок, зібрали необхідні 65 тисяч доларів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
Нагадаємо, операція відбулась 26 грудня. Донором стала його сестра Мар'яна.
Наталія подякувала усім, хто долучився до збору коштів, а також передала слова мами Андрія Нестерука Ніни.
«Ура! 65тисдол. зібрано! З полегшенням на душі зустрічаємо Новий рік. Слава Богу за все! Дякуючи небайдужим людям, пересадку кісткового мозку буде повністю оплачено! Віримо і надіємося, що Андрій з Мар'яною буде вдома за кілька місяців. Дасть Бог!
Дякуємо кожному, хто вболіває за здоров'я Андрія! Хай радість панує у ваших домівках! Будьте здоровими! Щасливого Нового року! Веселого Різдва!».
Яка ж я щаслива, що операція по ТКМ #АндрійкоНестерук пройшла успішно.. Що гроші за операцію вже зібрані в повному обсязі... Що Мар'яна Нестерук, донор-сестричка, почувається добре..
«Хай Нестеруки забудуть всю цю біду, як страшний сон!! Хай Бог їм допомагає...» – пише волонтер.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
Нагадаємо, операція відбулась 26 грудня. Донором стала його сестра Мар'яна.
Наталія подякувала усім, хто долучився до збору коштів, а також передала слова мами Андрія Нестерука Ніни.
«Ура! 65тисдол. зібрано! З полегшенням на душі зустрічаємо Новий рік. Слава Богу за все! Дякуючи небайдужим людям, пересадку кісткового мозку буде повністю оплачено! Віримо і надіємося, що Андрій з Мар'яною буде вдома за кілька місяців. Дасть Бог!
Дякуємо кожному, хто вболіває за здоров'я Андрія! Хай радість панує у ваших домівках! Будьте здоровими! Щасливого Нового року! Веселого Різдва!».
Яка ж я щаслива, що операція по ТКМ #АндрійкоНестерук пройшла успішно.. Що гроші за операцію вже зібрані в повному обсязі... Що Мар'яна Нестерук, донор-сестричка, почувається добре..
«Хай Нестеруки забудуть всю цю біду, як страшний сон!! Хай Бог їм допомагає...» – пише волонтер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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