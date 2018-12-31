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Важкохворому волинянину закрили борг за операцію

Важкохворому волинянину закрили борг за операцію
Волинянину Андрію Нестеруку, якому нещодавно успішно пересадили кістковий мозок, зібрали необхідні 65 тисяч доларів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.

Нагадаємо, операція відбулась 26 грудня. Донором стала його сестра Мар'яна.

Наталія подякувала усім, хто долучився до збору коштів, а також передала слова мами Андрія Нестерука Ніни.

«Ура! 65тисдол. зібрано! З полегшенням на душі зустрічаємо Новий рік. Слава Богу за все! Дякуючи небайдужим людям, пересадку кісткового мозку буде повністю оплачено! Віримо і надіємося, що Андрій з Мар'яною буде вдома за кілька місяців. Дасть Бог!

Дякуємо кожному, хто вболіває за здоров'я Андрія! Хай радість панує у ваших домівках! Будьте здоровими! Щасливого Нового року! Веселого Різдва!».

Яка ж я щаслива, що операція по ТКМ #АндрійкоНестерук пройшла успішно.. Що гроші за операцію вже зібрані в повному обсязі... Що Мар'яна Нестерук, донор-сестричка, почувається добре..

«Хай Нестеруки забудуть всю цю біду, як страшний сон!! Хай Бог їм допомагає...» – пише волонтер.

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Теги: Андрій Нестерук, Волинь, волинянин
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