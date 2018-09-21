Відомі подробиці жорстокого вбивства сім'ї у Вінниці





Як з'ясувалось, загиблими виявилися Надія Малець, її діти Денис і Світлана, а також їхня бабуся по батькові Валентина Малець. Поліція підозрює у вбивстві колишнього чоловіка Надії — Анатолія, - пише



На місці злочину оперативники виявили ще живу 3-річну Світлану. Її відвезли в реанімацію, але через декілька годин дівчинка теж померла. Оперативники кажуть, якби підозрюваний не кинув її у квартирі серед загиблих, а одразу викликав "швидку", то дитину ще можна було врятувати.

Анатолій і Надія Малеці 2009 рік

"Анатолію зараз 30 років, а разом вони були з 19 років. Хоча офіційно розлучення оформили приблизно рік тому, але розбіглися уже років зо три як, практично одразу після народження Світланки. У нього з'явилася жінка, вона теж живе у Вінниці, у них там народилася дитина. Але Анатолій до останнього часу жив тут, у квартирі", — розповів кум сім'ї Ігор.

Надія Малець напередодні 2019 року

За його словами, мама підозрюваного Валентина була дуже хворою.



"У неї була онкологія 4-ї стадії, вона схудла за останній час на 20 кг. Анатолій сам говорив: поки мама живе, я буду тут. Ми їм телефонували 30 грудня, Анатолій із Надею навіть на корпоратив будинку в своєму ОСББ разом ходили. Ніщо не віщувало біди! Ми не можемо зрозуміти, що могло статися, і навіть не можемо повірити, що Толік це зробив!" — зі сльозами каже Ігор.



Свою дворівневу 4-кімнатну квартиру Надія та Анатолій купили років п'ять тому. Взяли молодіжний кредит і вже виплатили його. Підозрюваний батько сімейства працював айтішником, тому гроші в сім'ї були. Зробили хороший ремонт у квартирі.



Ще декілька років тому Анатолій був хлопцем схильним до повноти. На його сторінках у соцмережах досі можна відшукати фото з минулого.

Анатолій Малець, 2015 рік

Потім Анатолій зайнявся спортом, багато писав про американський футбол. Рекомендував здорове харчування. І на фото 2015 року його вже не впізнати — стрункий молодий чоловік у вишиванці і джинсах.



Ймовірно, саме тоді у нього і з'явилася друга жінка. "Пам'ятаю, декілька років тому вони до нас на день народження приїжджали, так Толік не раз виходив розмовляти по телефону, щоб ніхто не чув. Мабуть, уже тоді у нього хтось був", — зазначив Ігор.



Знайома Надії, Анна, розповіла OBOZREVATEL, що знала загиблу ще з юності. "Дуже спокійна і добра. А її чоловіка, Анатолія, знала з 1 курсу Вінницького технічного коледжу, теж хороша і позитивна людина. У мене був шок, коли дізналася про це, дуже важко і не віриться досі", — підкреслила Ганна.



Джерела OBOZREVATEL у поліції розповіли, що підозрюваний Анатолій Малець після вбивства дві години гуляв по місту. Встиг переодягтися. Молоток, яким вбивав, загорнув у труси і викинув у центрі міста. Коли зателефонував у "швидку", то привітався, вибачився і тільки потім сказав, що у квартирі є декілька трупів.



Маленька донька увесь цей час мучилася, була ще живою. Її можна було б врятувати, якби чоловік не пішов і не залишив її серед убитих. Пізніше підозрюваний показав слідчим, де викинув молоток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усього за декілька годин до Нового року у Вінниці відбулась страшна трагедія. У своїй квартирі була жорстоко вбита уся сім'я.Як з'ясувалось, загиблими виявилися, її діти, а також їхня бабуся по батькові. Поліція підозрює у вбивстві колишнього чоловіка Надії —, - пише Обозреватель На місці злочину оперативники виявили ще живу 3-річну Світлану. Її відвезли в реанімацію, але через декілька годин дівчинка теж померла. Оперативники кажуть, якби підозрюваний не кинув її у квартирі серед загиблих, а одразу викликав "швидку", то дитину ще можна було врятувати."Анатолію зараз 30 років, а разом вони були з 19 років. Хоча офіційно розлучення оформили приблизно рік тому, але розбіглися уже років зо три як, практично одразу після народження Світланки. У нього з'явилася жінка, вона теж живе у Вінниці, у них там народилася дитина. Але Анатолій до останнього часу жив тут, у квартирі", — розповів кум сім'ї Ігор.За його словами, мама підозрюваного Валентина була дуже хворою."У неї була онкологія 4-ї стадії, вона схудла за останній час на 20 кг. Анатолій сам говорив: поки мама живе, я буду тут. Ми їм телефонували 30 грудня, Анатолій із Надею навіть на корпоратив будинку в своєму ОСББ разом ходили. Ніщо не віщувало біди! Ми не можемо зрозуміти, що могло статися, і навіть не можемо повірити, що Толік це зробив!" — зі сльозами каже Ігор.Свою дворівневу 4-кімнатну квартиру Надія та Анатолій купили років п'ять тому. Взяли молодіжний кредит і вже виплатили його. Підозрюваний батько сімейства працював айтішником, тому гроші в сім'ї були. Зробили хороший ремонт у квартирі.Ще декілька років тому Анатолій був хлопцем схильним до повноти. На його сторінках у соцмережах досі можна відшукати фото з минулого.Потім Анатолій зайнявся спортом, багато писав про американський футбол. Рекомендував здорове харчування. І на фото 2015 року його вже не впізнати — стрункий молодий чоловік у вишиванці і джинсах.Ймовірно, саме тоді у нього і з'явилася друга жінка. "Пам'ятаю, декілька років тому вони до нас на день народження приїжджали, так Толік не раз виходив розмовляти по телефону, щоб ніхто не чув. Мабуть, уже тоді у нього хтось був", — зазначив Ігор.Знайома Надії, Анна, розповіла OBOZREVATEL, що знала загиблу ще з юності. "Дуже спокійна і добра. А її чоловіка, Анатолія, знала з 1 курсу Вінницького технічного коледжу, теж хороша і позитивна людина. У мене був шок, коли дізналася про це, дуже важко і не віриться досі", — підкреслила Ганна.Джерела OBOZREVATEL у поліції розповіли, що підозрюваний Анатолій Малець після вбивства дві години гуляв по місту. Встиг переодягтися. Молоток, яким вбивав, загорнув у труси і викинув у центрі міста. Коли зателефонував у "швидку", то привітався, вибачився і тільки потім сказав, що у квартирі є декілька трупів.Маленька донька увесь цей час мучилася, була ще живою. Її можна було б врятувати, якби чоловік не пішов і не залишив її серед убитих. Пізніше підозрюваний показав слідчим, де викинув молоток.

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