З вікна багатоповерхівки викинувся чоловік
Сьогодні, 19:30
У Києві чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна дев'ятого поверху житлового будинку, що на вулиці Західній.
Про це у коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.
"Викинувся чоловік 1985 року народження. На місці події працює слідчо-опереативна група. Попередні причини встановлюємо", - повідомила Блищик.
Від отриманих травм чоловік помер на місці. За попередніми даними, він перебував на обліку у психіатра.
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Про це у коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.
"Викинувся чоловік 1985 року народження. На місці події працює слідчо-опереативна група. Попередні причини встановлюємо", - повідомила Блищик.
Від отриманих травм чоловік помер на місці. За попередніми даними, він перебував на обліку у психіатра.
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