З вікна багатоповерхівки викинувся чоловік





Про це у коментарі Оксана Блищик.



"Викинувся чоловік 1985 року народження. На місці події працює слідчо-опереативна група. Попередні причини встановлюємо", - повідомила Блищик.



Від отриманих травм чоловік помер на місці. За попередніми даними, він перебував на обліку у психіатра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна дев'ятого поверху житлового будинку, що на вулиці Західній.Про це у коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Нацполіції у місті Києві"Викинувся чоловік 1985 року народження. На місці події працює слідчо-опереативна група. Попередні причини встановлюємо", - повідомила Блищик.Від отриманих травм чоловік помер на місці. За попередніми даними, він перебував на обліку у психіатра.

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