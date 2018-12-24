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З вікна багатоповерхівки викинувся чоловік

З вікна багатоповерхівки викинувся чоловік
У Києві чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна дев'ятого поверху житлового будинку, що на вулиці Західній.

Про це у коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

"Викинувся чоловік 1985 року народження. На місці події працює слідчо-опереативна група. Попередні причини встановлюємо", - повідомила Блищик.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. За попередніми даними, він перебував на обліку у психіатра.

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Теги: смерть, самогубство
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