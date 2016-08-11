Савченко ініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця ОДА

Олександр Савченко ініціював дисциплінарне провадження щодо одного з посадовців облдержадміністрації.



Про це йдеться у розпорядженні очільника краю від 28 грудня 2018 року.



Відповідно до пункту 1 статті 68 Закону України «Про державну службу» Олександр Савченко доручив здійснити дисциплінарне провадження щодо начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Миколи Томчука.



Нагадаємо, Миколу Томчука призначили на посаду у 2016-му році.

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