Савченко ініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця ОДА
Сьогодні, 17:00
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко ініціював дисциплінарне провадження щодо одного з посадовців облдержадміністрації.
Про це йдеться у розпорядженні очільника краю від 28 грудня 2018 року.
Відповідно до пункту 1 статті 68 Закону України «Про державну службу» Олександр Савченко доручив здійснити дисциплінарне провадження щодо начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Миколи Томчука.
Нагадаємо, Миколу Томчука призначили на посаду у 2016-му році.
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Про це йдеться у розпорядженні очільника краю від 28 грудня 2018 року.
Відповідно до пункту 1 статті 68 Закону України «Про державну службу» Олександр Савченко доручив здійснити дисциплінарне провадження щодо начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Миколи Томчука.
Нагадаємо, Миколу Томчука призначили на посаду у 2016-му році.
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