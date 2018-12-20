Лучани найбільше хворіють на ГРВІ
Сьогодні, 17:06
На Волині зменшилась кількість хворих на ГРВІ.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Зазначається, що з початку епідемічного сезону перехворіло понад 62 тисяч волинян. За останній тиждень кількість хворих ГРВІ зменшилась на 6 % і становить 5200 осіб проти 5550 осіб попереднього тижня.
Проте найбільше хворих зафіксовано в Луцьку, Горохівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районі.
Серед хворих переважають діти до 17 років і становлять 66%. Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась за останній тиждень і становила 128 осіб проти 133, з них 60% — діти.
За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).
Найактивніше долучились до вакцинації в Луцьку, Горохівському, Ківерцівському та Маневицькому районах.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Зазначається, що з початку епідемічного сезону перехворіло понад 62 тисяч волинян. За останній тиждень кількість хворих ГРВІ зменшилась на 6 % і становить 5200 осіб проти 5550 осіб попереднього тижня.
Проте найбільше хворих зафіксовано в Луцьку, Горохівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районі.
Серед хворих переважають діти до 17 років і становлять 66%. Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась за останній тиждень і становила 128 осіб проти 133, з них 60% — діти.
За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).
Найактивніше долучились до вакцинації в Луцьку, Горохівському, Ківерцівському та Маневицькому районах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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