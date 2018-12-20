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Лучани найбільше хворіють на ГРВІ

Лучани найбільше хворіють на ГРВІ
На Волині зменшилась кількість хворих на ГРВІ.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зазначається, що з початку епідемічного сезону перехворіло понад 62 тисяч волинян. За останній тиждень кількість хворих ГРВІ зменшилась на 6 % і становить 5200 осіб проти 5550 осіб попереднього тижня.

Проте найбільше хворих зафіксовано в Луцьку, Горохівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районі.

Серед хворих переважають діти до 17 років і становлять 66%. Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась за останній тиждень і становила 128 осіб проти 133, з них 60% — діти.

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).

Найактивніше долучились до вакцинації в Луцьку, Горохівському, Ківерцівському та Маневицькому районах.


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Теги: грип, Волинь
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