Лучани найбільше хворіють на ГРВІ

На Волині зменшилась кількість хворих на ГРВІ.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.Зазначається, що з початку епідемічного сезону перехворіло понад 62 тисяч волинян. За останній тиждень кількість хворих ГРВІ зменшилась на 6 % і становить 5200 осіб проти 5550 осіб попереднього тижня.Проте найбільше хворих зафіксовано в Луцьку, Горохівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районі.Серед хворих переважають діти до 17 років і становлять 66%. Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби зменшилась за останній тиждень і становила 128 осіб проти 133, з них 60% — діти.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру циркуляція вірусів грипу не встановлена. В Україні отримані результати про циркуляцію грипу типу А (Н3N2).Найактивніше долучились до вакцинації в Луцьку, Горохівському, Ківерцівському та Маневицькому районах.