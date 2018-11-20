Забійна рана і сп'яніння: новорічна ніч у Володимирі очима медиків





З 20:00 31-го грудня по 8:00 1-го січня у Володимир-Волинське відділення ЕМД надійшло 14 викликів, - пише



Про це розповів завідувач Володимир-Волинським відділенням невідкладної екстреної медичної допомоги Микола Бранчук.



За його словами, двічі у новорічну ніч допомогу викликали для людей, котрих знаходили на вулиці у стані алкогольного сп’яніння. Викликів до головної ялинки не було.



“Зустрічалися алкосп’яніння, на вулиці лежали – 2 випадки. Один випадок – це забійна рана, одне порушення кровообігу, два гіпертонічних кризи і інші загострення хвороб. Якщо порівняти з минулими новорічними святкуваннями, то це чергування пройшло спокійно”, -зазначив Микола Бранчук.



Свята продовжуються, тому медики рекомендують святкувати з розумом і не вживати багато алкоголю.

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