Невідомі залізли в банк і нічого не вкрали
Сьогодні, 17:46
Невідомі проникли у банківське відділення у Києві, зламавши замки, пошкодили сигналізацію та від’єднали від живлення камери відеонагляду.
Зі слів співробітників фінансової установи, зловмисники нічого не вкрали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у столиці.
До поліції від охоронця надійшло повідомлення про пошкодження майна фінансової установи на вулиці Басейній. На виклик прибула слідчо-оперативна група та патрульні.
На місці події правоохоронці виявили пошкодження замків вхідних дверей фінансової установи, а в охоронному приладі та в камерах відеоспостереження відрізані проводи.
"Після проведеної перевірки та зі слів співробітників відділення, поліцейські встановили, що грошових коштів чи майна правопорушники з банку не забрали", - додали у поліції.
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.
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Зі слів співробітників фінансової установи, зловмисники нічого не вкрали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у столиці.
До поліції від охоронця надійшло повідомлення про пошкодження майна фінансової установи на вулиці Басейній. На виклик прибула слідчо-оперативна група та патрульні.
На місці події правоохоронці виявили пошкодження замків вхідних дверей фінансової установи, а в охоронному приладі та в камерах відеоспостереження відрізані проводи.
"Після проведеної перевірки та зі слів співробітників відділення, поліцейські встановили, що грошових коштів чи майна правопорушники з банку не забрали", - додали у поліції.
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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