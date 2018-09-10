Невідомі залізли в банк і нічого не вкрали





Зі слів співробітників фінансової установи, зловмисники нічого не вкрали. Про це



До поліції від охоронця надійшло повідомлення про пошкодження майна фінансової установи на вулиці Басейній. На виклик прибула слідчо-оперативна група та патрульні.



На місці події правоохоронці виявили пошкодження замків вхідних дверей фінансової установи, а в охоронному приладі та в камерах відеоспостереження відрізані проводи.



"Після проведеної перевірки та зі слів співробітників відділення, поліцейські встановили, що грошових коштів чи майна правопорушники з банку не забрали", - додали у поліції.



Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

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