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Невідомі залізли в банк і нічого не вкрали

Невідомі залізли в банк і нічого не вкрали
Невідомі проникли у банківське відділення у Києві, зламавши замки, пошкодили сигналізацію та від’єднали від живлення камери відеонагляду.

Зі слів співробітників фінансової установи, зловмисники нічого не вкрали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у столиці.

До поліції від охоронця надійшло повідомлення про пошкодження майна фінансової установи на вулиці Басейній. На виклик прибула слідчо-оперативна група та патрульні.

На місці події правоохоронці виявили пошкодження замків вхідних дверей фінансової установи, а в охоронному приладі та в камерах відеоспостереження відрізані проводи.

"Після проведеної перевірки та зі слів співробітників відділення, поліцейські встановили, що грошових коштів чи майна правопорушники з банку не забрали", - додали у поліції.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

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Теги: кримінал, Київ
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