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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність мокрого снігу.

Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень – -2…0.

Вітер північно-західний і західний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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