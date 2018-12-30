Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність мокрого снігу.



Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень – -2…0.



Вітер північно-західний і західний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність мокрого снігу.Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень – -2…0.Вітер північно-західний і західний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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