У селищі на Волині чоловік покінчив з життям
Сьогодні, 18:11
На Волині в селищі Мар'янівка 47-річний чоловік наклав на себе руки.
Про це пише Волинь-нова.
Жахлива звістка миттю облетіла селище Мар’янівку Горохівського району: у підсобному приміщенні свого дому покінчив із життям 47-річний чоловік.
Подейкують, що зробити необдуманий крок людину, яка могла б іще жити, спровокувала оковита.
По собі залишив передсмертну записку, в якій вибачався перед рідними за те, що не завжди тверезо мислив, просив прощення у тих, кого, можливо, образив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь-нова.
Жахлива звістка миттю облетіла селище Мар’янівку Горохівського району: у підсобному приміщенні свого дому покінчив із життям 47-річний чоловік.
Подейкують, що зробити необдуманий крок людину, яка могла б іще жити, спровокувала оковита.
По собі залишив передсмертну записку, в якій вибачався перед рідними за те, що не завжди тверезо мислив, просив прощення у тих, кого, можливо, образив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
У луцькому ЦНАПі подорожчали деякі послуги
Сьогодні, 18:32
Маленькі лучани зможуть стати патрульними на Різдво
Сьогодні, 18:17
У селищі на Волині чоловік покінчив з життям
Сьогодні, 18:11
У Луцьку після аварії водія вирізали з авто рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 17:59
Невідомі залізли в банк і нічого не вкрали
Сьогодні, 17:46