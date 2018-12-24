У селищі на Волині чоловік покінчив з життям





Про це пише



Жахлива звістка миттю облетіла селище Мар’янівку Горохівського району: у підсобному приміщенні свого дому покінчив із життям 47-річний чоловік.



Подейкують, що зробити необдуманий крок людину, яка могла б іще жити, спровокувала оковита.



По собі залишив передсмертну записку, в якій вибачався перед рідними за те, що не завжди тверезо мислив, просив прощення у тих, кого, можливо, образив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в селищі Мар'янівка 47-річний чоловік наклав на себе руки.Про це пише Волинь-нова Жахлива звістка миттю облетіла селище Мар’янівку Горохівського району: у підсобному приміщенні свого дому покінчив із життям 47-річний чоловік.Подейкують, що зробити необдуманий крок людину, яка могла б іще жити, спровокувала оковита.По собі залишив передсмертну записку, в якій вибачався перед рідними за те, що не завжди тверезо мислив, просив прощення у тих, кого, можливо, образив.

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