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У селищі на Волині чоловік покінчив з життям

У селищі на Волині чоловік покінчив з життям
На Волині в селищі Мар'янівка 47-річний чоловік наклав на себе руки.

Про це пише Волинь-нова.

Жахлива звістка миттю облетіла селище Мар’янівку Горохівського району: у підсобному приміщенні свого дому покінчив із життям 47-річний чоловік.

Подейкують, що зробити необдуманий крок людину, яка могла б іще жити, спровокувала оковита.

По собі залишив передсмертну записку, в якій вибачався перед рідними за те, що не завжди тверезо мислив, просив прощення у тих, кого, можливо, образив.

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Теги: самогубство, смерть
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