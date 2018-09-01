Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону





Про це волонтер Руслан Теліпський написав на сторінці “Діти Небесного Легіону” у



“У цей 2019 рік ми спробуємо придбати / подарувати спільними зусиллями кожній дитині омріяну книжку і для цього виставлятимемо ще додатково й список усіх підопічних діток на початку місяця із зазначеною бажаною книжкою (чи тематикою). Нам вже частково відомо, які книжки хочуть отримати до Дня народження наші підопічні діти. Список буде доповнюватись, і книги уточнюватись. Допоможіть нам ощасливити цих діток полеглих бійців, взявши опіку на однією підопічною дитиною із січневого списку іменинників, придбавши їй бажану книжку. Або перекажіть кілька гривень у загальний наш фонд, щоб ми могли придбати самі і згодом вам прозвітувати: 5363-5423-0580-7076 (Руслан Теліпський, Приватбанк)”, — йдеться у дописі.



Більш детальнішу інформацію шукайте на сторінці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери закликають усіх небайдужих придбати книги для дітей Небесного Легіону, які у січні святкуватимуть день народження.Про це волонтернаписав на сторінці “Діти Небесного Легіону” у facebook “У цей 2019 рік ми спробуємо придбати / подарувати спільними зусиллями кожній дитині омріяну книжку і для цього виставлятимемо ще додатково й список усіх підопічних діток на початку місяця із зазначеною бажаною книжкою (чи тематикою). Нам вже частково відомо, які книжки хочуть отримати до Дня народження наші підопічні діти. Список буде доповнюватись, і книги уточнюватись. Допоможіть нам ощасливити цих діток полеглих бійців, взявши опіку на однією підопічною дитиною із січневого списку іменинників, придбавши їй бажану книжку. Або перекажіть кілька гривень у загальний наш фонд, щоб ми могли придбати самі і згодом вам прозвітувати: 5363-5423-0580-7076 (Руслан Теліпський, Приватбанк)”, — йдеться у дописі.Більш детальнішу інформацію шукайте на сторінці.

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