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Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону

Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону
Волонтери закликають усіх небайдужих придбати книги для дітей Небесного Легіону, які у січні святкуватимуть день народження.

Про це волонтер Руслан Теліпський написав на сторінці “Діти Небесного Легіону” у facebook.

“У цей 2019 рік ми спробуємо придбати / подарувати спільними зусиллями кожній дитині омріяну книжку і для цього виставлятимемо ще додатково й список усіх підопічних діток на початку місяця із зазначеною бажаною книжкою (чи тематикою). Нам вже частково відомо, які книжки хочуть отримати до Дня народження наші підопічні діти. Список буде доповнюватись, і книги уточнюватись. Допоможіть нам ощасливити цих діток полеглих бійців, взявши опіку на однією підопічною дитиною із січневого списку іменинників, придбавши їй бажану книжку. Або перекажіть кілька гривень у загальний наш фонд, щоб ми могли придбати самі і згодом вам прозвітувати: 5363-5423-0580-7076 (Руслан Теліпський, Приватбанк)”, — йдеться у дописі.

Більш детальнішу інформацію шукайте на сторінці.

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Теги: книжка, подарунок, діти Небесного Легіону
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