Вихованців Луцької музичної школи №1 відзначили у Польщі. ФОТО





Про це повідомили на



Лауреатами І премії стали Роман Борейко (викладач Ірина Кисельова), Емілія Гребенюк (викладач Тетяна Тітяєва, концертмейстер Світлана Бєляєва), Устина Федотова (викладач Олена Богдан, концертмейстер Світлана Бєляєва), Анастасія та Дарина Собко (викладач заслужений працівник культури України Ірина Циганкова), Надія Скрябіна (викладач заслужений працівник культури України Наталія Глазиріна), Ольга Богдан (викладач Тетяна Колядюк), дует у складі Анни Степасюк та Ольги Богдан (викладачі Олена Богдан та Тетяна Колядюк, концертмейстер Світлана Бєляєва).



Анна Степасюк – лауреат ІІ ступеню (викладач Олена Богдан, концертмейстер Світлана Бєляєва).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні та викладачі Луцької музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена гідно представили Україну на міжнародній сцені під час І Міжнародного конкурсу “Молоді таланти”, що відбувся на базі музичної школи ім. В. Косакової в м.Санок (Республіка Польща).Про це повідомили на сайті Луцькради.Лауреатами І премії стали(викладач),(викладач, концертмейстер),(викладач, концертмейстер),та(викладач заслужений працівник культури України),(викладач заслужений працівник культури України),(викладач), дует у складіта(викладачіта, концертмейстер).– лауреат ІІ ступеню (викладач Олена Богдан, концертмейстер Світлана Бєляєва).

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