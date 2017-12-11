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Мінімальна зарплата в Україні зросла на 450 гривень

Мінімальна зарплата в Україні зросла на 450 гривень
Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла на 450 грн і тепер становить 4173 грн. Таку суму передбачено в законі про державний бюджет України на у 2019 рік.

Про це пише Громадське.

У погодинному розмірі мінімальна зарплата становить 25,13 гривні.

У 2018 мінімальна зарплатня становила 3723 гривні, а в погодинному розмірі – 22,41 гривні.

Нагадаємо, 23 листопада Рада ухвалила закон про бюджет на 2019 рік.1 січня він набув чинності. В законі передбачені доходи у розмірі 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тисячі грн та видатки у розмірі 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тисячі грн.

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Теги: мінімальна зарплата
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