Мінімальна зарплата в Україні зросла на 450 гривень
Сьогодні, 23:26
Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла на 450 грн і тепер становить 4173 грн. Таку суму передбачено в законі про державний бюджет України на у 2019 рік.
Про це пише Громадське.
У погодинному розмірі мінімальна зарплата становить 25,13 гривні.
У 2018 мінімальна зарплатня становила 3723 гривні, а в погодинному розмірі – 22,41 гривні.
Нагадаємо, 23 листопада Рада ухвалила закон про бюджет на 2019 рік.1 січня він набув чинності. В законі передбачені доходи у розмірі 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тисячі грн та видатки у розмірі 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тисячі грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Громадське.
У погодинному розмірі мінімальна зарплата становить 25,13 гривні.
У 2018 мінімальна зарплатня становила 3723 гривні, а в погодинному розмірі – 22,41 гривні.
Нагадаємо, 23 листопада Рада ухвалила закон про бюджет на 2019 рік.1 січня він набув чинності. В законі передбачені доходи у розмірі 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тисячі грн та видатки у розмірі 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тисячі грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Мінімальна зарплата в Україні зросла на 450 гривень
Сьогодні, 23:26
Вихованців Луцької музичної школи №1 відзначили у Польщі. ФОТО
Сьогодні, 22:55
Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону
Сьогодні, 22:10
На Волині спіймали 17 п'яних водіїв
Сьогодні, 21:39
У «Промені» – акції на кальян*
Сьогодні, 20:59